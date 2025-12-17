Bắt người đứng đầu cơ sở công nghệ ở Đà Nẵng, chuyên thuê kỹ sư "gia công" website cờ bạc trực tuyến cho đối tác Campuchia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Nghĩa. Ảnh: Bộ Công An.

Theo Cổng thông tin Điện tử của Bộ Công An, mở rộng điều tra vụ án "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1987), trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Đây là đối tượng có vai trò đặc biệt quan trọng liên quan đến hoạt động của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Quá trình điều tra xác định: Đầu năm 2019, Trần Lê Duy (là 1 trong số 19 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vào ngày 26/11/2025) được một người phụ nữ tên Ly và một người đàn ông tên Peter thuê đứng ra thành lập và điều hành cơ sở chuyên thực hiện các dự án công nghệ do 02 đối tượng này cung cấp.

Duy sau đó giới thiệu Nguyễn Văn Nghĩa để Ly và Peter phỏng vấn, đánh giá năng lực và được nhận vào làm việc tại cơ sở với vai trò điều hành, quản lý. Thời điểm ban đầu, cơ sở này chỉ làm các công việc chuyên về lập trình các ứng dụng điện tử như "Ví tiền ảo", các website giải trí về tin tức bóng đá, các website giới thiệu về game online và sàn giao dịch tiền ảo, các website về thương mại điện tử (bán hàng online)…

Đến tháng 01/2023, theo chỉ đạo của Ly và Peter, các đối tượng đã chuyển cơ sở về Khu đô thị Đa Phước, thành phố Đà Nẵng, đặt tên mới cho cơ sở là Nevel. Từ thời điểm này, Peter và Ly chỉ đạo cho cơ sở thực hiện việc gia công các trang web cá cược trực tuyến như cá độ bóng đá, đá gà, tài xỉu, hoạt động casino… cho các đối tác nước ngoài (chủ yếu là Dubai và Campuchia).

Sau khi nhận các yêu cầu của đối tác, với vai trò là người điều hành, quản lý chuyên môn kỹ thuật của cơ sở, Nguyễn Văn Nghĩa phân bổ nhân sự của cơ sở theo các nhóm lập trình (Dev), nhóm thiết kế (Design), nhóm kiểm thử (QC), nhóm phân tích nghiệp vụ (BA) nhận các yêu cầu của đối tác và triển khai thành các dự án cụ thể để thực hiện. Trong quá trình các nhóm nhân viên này thực hiện, Nghĩa có vai trò giám sát, điều hành chung về tiến độ thực hiện, chất lượng của các dự án, phản hồi của đối tác về sản phẩm của dự án có đạt yêu cầu hay không và các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình nhân viên thực hiện dự án…

Do yêu cầu của đối tác về việc gia công, cập nhật, bảo trì các website cờ bạc trực tuyến liên tục, xuyên suốt và ngày càng nhiều, Peter và Ly liên tục chỉ đạo tuyển thêm nhân viên chuyên môn vào cơ sở, đồng thời thành lập thêm nhiều cơ sở mới để dễ dàng phân công, phân cấp và quản lý quá trình làm việc.

Từ năm 2023 đến nay, các cơ sở này đã thực hiện trên 70 dự án với khoảng 30 website cờ bạc trực tuyến được các đối tượng nước ngoài đưa vào vận hành, sử dụng trên mạng máy tính.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Nghĩa là đối tượng có vai trò đặc biệt quan trọng, then chốt và là đối tượng cầm đầu trong mọi hoạt động của tổ chức tội phạm này.

Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nghĩa về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".