Người Việt theo dõi sát sao các thay đổi chính sách, tăng tra cứu về "phạt nguội", "đổi bằng lái", "cấm xe xăng", "tăng lương"...

Dữ liệu ghi nhận sự gia tăng rõ rệt của các truy vấn liên quan đến sự kiện quốc gia, chính sách và thiên tai, phản ánh nhu cầu theo dõi sát các chuyển động xã hội trong bối cảnh nhiều biến động. Cùng với đó, mối quan tâm tới trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng và sự sáng tạo mạnh mẽ về ngôn ngữ, nội dung giải trí góp phần khắc họa diện mạo không gian mạng Việt Nam trong năm qua.

5 năm chuyển dịch hành vi tìm kiếm - từ ứng phó đến chủ động

Nhìn lại chặng đường 2021-2025, dữ liệu tìm kiếm của Cốc Cốc phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong hành vi số của người dùng Việt Nam trước các biến động xã hội.

Nếu như giai đoạn 2021-2022, tìm kiếm đóng vai trò như “la bàn” giúp người dân duy trì sinh hoạt, học tập và ổn định tài chính trong đại dịch; thì đến năm 2023, tìm kiếm trở thành “điểm tựa kép” giúp người dùng vừa nâng cấp năng lực công nghệ, vừa ổn định tâm thế trước làn sóng AI. Sang năm 2024, tìm kiếm trở thành kỹ năng thích nghi tức thời trước các biến động đa chiều từ thiên tai, kinh tế và điều chỉnh pháp lý. Quán tính này tiếp tục được nâng cấp trong năm 2025, khi tìm kiếm dần trở thành phản xạ theo dõi xã hội, hỗ trợ người dân chủ động nắm bắt thông tin và thực thi các thay đổi trong đời sống.

Xu hướng tìm kiếm nổi bật năm 2025

Năm nay, Công nghệ, Giải trí và Giáo dục tiếp tục lọt top 3 chủ đề được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trên Cốc Cốc. Song, so với năm 2024, thứ hạng có sự đảo chiều khi Công nghệ vươn lên dẫn đầu với mức tăng trưởng 93% , trong khi lượng tìm kiếm về Giải trí giảm 33% so với cùng kỳ.

Tin tức & Sự kiện: Người Việt theo dõi sát sao những “chuyển động quốc gia” và cảnh giác trước rủi ro đa chiều

Sự thay đổi về bộ máy nhà nước và đơn vị hành chính là tâm điểm chú ý, khi từ khóa “sáp nhập” tăng tới 1.219%. Các sự kiện kỷ niệm cấp quốc gia cũng tạo hiệu ứng rõ nét khi từ khóa “diễu binh” tăng 337%, kéo theo lượng tìm kiếm liên quan đến A80 và A50 tăng lần lượt là 257% và 53%.

Ngoài ra, người dùng cũng gia tăng tra cứu các quy định mới liên quan đến giao thông, lao động và an sinh xã hội như phạt nguội, đổi bằng lái, cấm xe xăng, tăng lương.

Song, các hành vi cảnh giác trước rủi ro vẫn duy trì mức cao: từ khóa “bão số” tăng 229%, trong khi các vấn đề an toàn xã hội như lừa đảo xuyên biên giới và hàng giả cũng ghi nhận mức quan tâm lớn, phản ánh nhu cầu theo dõi, cập nhật và kiểm chứng thông tin trong bối cảnh nhiều rủi ro đan xen. ﻿

Nhân vật: Người nổi tiếng liên tục bị “réo tên”, kỳ vọng về trách nhiệm và tác động xã hội.

Năm 2025 ghi nhận nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến người nổi tiếng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Dữ liệu tìm kiếm cho thấy các từ khóa liên quan đến Ngân 98, Shark Bình, Mailisa, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Trịnh Văn Quyết, tăng mạnh theo từng giai đoạn diễn biến vụ việc, phản ánh sự quan tâm sát sao của công chúng đối với các vấn đề pháp lý, đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Ở chiều ngược lại, các nội dung mang giá trị văn hóa và lịch sử tạo được sức hút tích cực. Chương trình nghệ thuật mừng đại lễ A80 và bộ phim ”Mưa đỏ” ghi nhận lượng tìm kiếm tăng cao, đưa các nghệ sĩ gắn với các tác phẩm về đề tài lịch sử như Tùng Dương, Nguyễn Hùng và Steven Nguyễn lên nhóm từ khóa nổi bật.

Từ lóng trở thành hiện tượng văn hóa số

Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của khả năng sáng tạo ngôn ngữ người dùng Việt với Gen Z đóng vai trò là lực đẩy chính. Dữ liệu tìm kiếm ghi nhận xu hướng tái sử dụng các phong cách cũ và mở rộng nghĩa cho tiếng Việt, thể hiện qua các cụm từ thịnh hành như “concert quốc gia”, “khối nghỉ hè”, “giữ chuỗi,” Mức độ hội nhập ngôn ngữ toàn cầu cũng tăng mạnh với sự tiếp nhận linh hoạt các từ lóng quốc tế như “joke of the day”, “sybau” và “brainrot”.

Đặc biệt, năm 2025 cũng đánh dấu 5 năm kể từ khi báo cáo xu hướng tìm kiếm đầu tiên của Cốc Cốc được công bố. Nhân dịp này, Cốc Cốc ch ính thức ra mắt ấn phẩm số “Tuyển tập từ lóng cực wow - Phiên bản 2025” như một món quà tri ân gửi tới cộng đồng người dùng. Được xây dựng từ dữ liệu tìm kiếm thực của người dùng, tài liệu khẳng định vai trò của nền tảng nội địa trong việc lưu giữ và kết nối văn hóa, ngôn ngữ Việt trên môi trường số.

AI chuyên môn hóa bứt tốc, giải trí nội địa lên ngôi

Trong lĩnh vực C ông nghệ , lượng tìm kiếm liên quan đến ChatGPT tăng mạnh 434%, cho thấy AI đã vượt qua giai đoạn tò mò khi giờ đây người dùng chủ động ứng dụng AI cho các nhu cầu chuyên môn hóa như thiết kế, lập trình, học ngôn ngữ,

Ở mảng Giải trí , dữ liệu tìm kiếm ghi nhận sự dịch chuyển của người dùng khi ưu tiên nội dung nội địa hoặc được Việt hóa, đặc biệt là điện ảnh trong nước và các chương trình truyền hình thực tế. Xu hướng này cho thấy người dùng ưu tiên các sản phẩm giải trí có khả năng kết nối gần gũi hơn với đời sống và văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng tổng kết xu hướng tìm kiếm của 5 chủ đề khác gồm: Tài chính, Thể thao, Giáo dục, Phương tiện và Du lịch.

Xu hướng lướt web nổi bật năm 2025

Trong năm 2025, dữ liệu từ Cốc Cốc cho thấy ba mục đích lướt web phổ biến nhất là Xem (34,2%), Kết nối (23,5%) và Tìm kiếm (16,1%) . Đáng chú ý, nhu cầu Cập nhật tin tức tăng mạnh 53% và tổng lượng truy cập cho các nhu cầu giải trí (Nghe, Xem, Đọc, Chơi) tăng 132% so với năm 2024.

Trên máy tính, người dùng ưu tiên dùng trình duyệt cho học tập và công việc , với tổng lượng truy cập các trang web giáo dục tăng 121%. Thời gian dành cho giải trí dịch chuyển rõ rệt sang nội dung đa phương tiện khi nhu cầu Xem và Nghe tăng 16%.

Trên di động, trình duyệt lại chủ yếu đáp ứng nhu cầu giải trí và đọc tin tức , khi tổng lượng truy cập các trang web giải trí trên điện thoại cao hơn 94% so với máy tính, nhu cầu cập nhật tin tức cao hơn 35,9%. Đáng chú ý, thói quen đọc nội dung giải trí tăng mạnh 197%, phản ánh xu hướng tiêu thụ nội dung ngắn, nhanh và tiện lợi.

Dự báo 2026: tìm kiếm gắn với hành động

Năm 2026 được dự báo là một dấu mốc quan trọng trong hành vi tìm kiếm của người dùng Việt Nam, khi hàng loạt quy định pháp luật mới liên quan đến dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và quản trị không gian số chính thức có hiệu lực.

Trong bối cảnh đó, hành vi tìm kiếm của người dùng Việt Nam được dự báo chuyển từ tra cứu thông tin sang tìm kiếm nhằm thực thi, như tìm hiểu quy định áp dụng, quy trình thao tác, mốc thời gian hiệu lực, cũng như các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

Cùng với việc các chính sách đi vào thực tiễn, người dùng được dự báo sẽ gia tăng tương tác với dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Ở chiều công nghệ, nhu cầu tìm kiếm và sử dụng AI theo từng tác vụ cụ thể trong khuôn khổ pháp lý mới cũng sẽ tiếp tục gia tăng.

Báo cáo Xu hướng tìm kiếm và lướt web 2025 được xây dựng dựa trên các truy vấn có được trên công cụ tìm kiếm Cốc Cốc và dữ liệu duyệt web trên trình duyệt Cốc Cốc theo thiết bị. Tất cả những thông tin trong báo cáo này là không định dạng danh tính, không làm ảnh hưởng tới an toàn thông tin của người dùng.

Với những thống kê hữu ích, bản báo cáo của Cốc Cốc thể hiện đúng các vấn đề, sự kiện, những chuyển biến trong các lĩnh vực và trong chính suy nghĩ, hành vi của người dùng Việt trên không gian mạng.