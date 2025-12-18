Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân có thể được chọn nơi mua điện từ 2027, tự thỏa thuận giá điện

18-12-2025 - 11:10 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh cấp độ 3 dự kiến vận hành từ năm 2027, theo đó khách hàng sử dụng điện có thể được lựa chọn nơi mua điện.

Bộ Công Thương đang Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, nguyên tắc hoạt động, cơ cấu ngành điện và các điều kiện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam.

Thị trường điện cạnh tranh được hình thành và phát triển 3 cấp độ: Thị trường phát điện cạnh tranh (cấp độ 1) đã vận hành chính thức từ năm 2012 và chuyển sang thị trường bán buôn điện cạnh tranh từ năm 2019.

Thị trường bán buôn diện cạnh tranh (cấp độ 2) đã vận hành chính thức từ năm 2019 và tiếp tục được hoàn thiện để mở rộng thực hiện các giao dịch mua bán điện giữa đơn vị phát điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện lớn.

Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh cấp độ 3 dự kiến vận hành từ năm 2027, song song với hoạt động cạnh tranh bán buôn điện để thiết lập môi trường cạnh tranh trong các giao dịch bán lẻ điện và các đơn vị bán lẻ điện.

Với thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, Bộ Công Thương đề xuất hoạt động theo các nguyên tắc cụ thể.

Theo đó, đơn vị bán lẻ điện, bao gồm các đơn vị bán lẻ điện được thành lập dựa trên việc tổ chức lại bộ phận kinh doanh bán điện trong các tổng công ty điện lực, công ty điện lực và đơn vị bán lẻ điện được thành lập mới - được mua điện từ đơn vị phát điện, đơn vị bán buôn điện qua hợp đồng song phương và từ thị trường điện giao ngay để bán điện cho khách hàng sử dụng điện.

Khách hàng sử dụng điện đáp ứng các điều kiện theo quy định được lựa chọn mua điện từ một trong các đơn vị bán lẻ điện. Giá mua bán điện được xác định trên thỏa thuận, thống nhất giữa khách hàng sử dụng điện và đơn vị bán lẻ điện phù hợp với hoạt động của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Trường hợp khách hàng sử dụng điện chưa đáp ứng các điều kiện hoặc không lựa chọn tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thì tiếp tục mua điện từ đơn vị bán lẻ điện hiện hữu. Giá bán lẻ điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đơn vị phân phối điện thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ phân phối điện cho đơn vị bán lẻ điện và khách hàng mua buôn điện bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử và tiếp cận mở trong phạm vi lưới điện thuộc quyền sở hữu, quản lý vận hành.

Điều kiện tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh của khách hàng sử dụng điện do Bộ Công Thương quy định phù hợp với các giai đoạn phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

