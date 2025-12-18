Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng chạy đua đến cột mốc ngày khánh thành
Sau hơn 20 tháng thi công liên tục, tuyến cao tốc kết nối trung tâm Hà Nội với hai cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn đang bước vào giai đoạn chạy đua nước rút, sẵn sàng cho lễ khánh thành diễn ra vào ngày 19/12.
Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn được khởi công từ cuối tháng 4/2024, có tổng mức đầu tư 6.580 tỷ đồng và được triển khai theo hình thức BOT.
Đây là tuyến cao tốc nối cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh với trung tâm đô thị sầm uất và hai cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Lăng của tỉnh Lạng Sơn.
Tuyến cao tốc đóng vai trò giảm tải lưu lượng phương tiện cho quốc lộ 1, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu.
Sau hơn 20 tháng thi công, với sự tham gia của 2.821 kỹ sư, công nhân, 1.237 thiết bị, 141 mũi thi công, đến nay cơ bản các hạng mục chính đã hoàn thành.
Theo đại diện đơn vị đầu tư, tới thời điểm hiện tại, hơn 19 km trên tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã được thảm nhựa.
Chủ đầu tư cùng nhà thầu huy động mọi nguồn lực máy móc, thiết bị và nhân lực bố trí 3 ca bước vào giai đoạn chạy đua nước rút, sẵn sàng cho lễ khánh thành diễn ra vào ngày 19/12.
Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là công trình được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh Lạng Sơn vô cùng quan tâm.
Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đồng thời thăm hỏi người lao động tại dự án.
Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành mục tiêu thông tuyến 50 km (trong đó thông tuyến 37 km tuyến chính đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; 13 km tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam).
Song song đó, các hạng mục còn lại như kết cấu mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và hệ thống kiểm soát giao thông thông minh (ITS) đang được triển khai khẩn trương, bảo đảm đồng bộ khi đưa vào khai thác.
Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ kết nối liền mạch với cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, góp phần hình thành trục cao tốc Bắc – Nam, tăng cường kết nối Trung Quốc với Việt Nam và khu vực ASEAN. Tuyến đường đồng thời tạo hành lang giao thông chiến lược khu vực Đông Bắc, phục vụ lưu thông hàng hóa qua biên giới Việt – Trung, thúc đẩy giao thương hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và một số tỉnh biên giới trong khu vực.
