Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng chạy đua đến cột mốc ngày khánh thành

Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ kết nối liền mạch với cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, góp phần hình thành trục cao tốc Bắc – Nam, tăng cường kết nối Trung Quốc với Việt Nam và khu vực ASEAN. Tuyến đường đồng thời tạo hành lang giao thông chiến lược khu vực Đông Bắc, phục vụ lưu thông hàng hóa qua biên giới Việt – Trung, thúc đẩy giao thương hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và một số tỉnh biên giới trong khu vực.