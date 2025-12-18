Nem của bể, bánh xèo, xích lô... Việt Nam xuất hiện ở Quảng trường Thời Đại, New York

Những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam như chiếc xích lô lướt qua Đại nội Huế, phố cổ Hội An, nem cua bể và bánh xèo đã xuất hiện trên màn hình quảng cáo lớn tại Quảng trường Thời Đại – điểm đến biểu tượng của khu vực Manhattan, thành phố New York.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá của Grab nhằm “thắp sáng” tháng 12 - tháng lễ hội của năm, mang những sắc màu ấm áp đậm chất Đông Nam Á nhiệt đới đến với người dân tại một trong những đô thị sầm uất nhất thế giới.

Trong chiến dịch lần này, Grab đã ra mắt loạt quảng cáo mới với thời lượng 15 giây nhằm tôn vinh những hình ảnh biểu tượng cho du lịch và ẩm thực của một số quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan.

Là một phần trong sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của Đông Nam Á và nâng cao sinh kế cho cộng đồng, Grab đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan xúc tiến du lịch, đối tác nhà hàng và đối tác tài xế, nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến với khu vực. Kể từ khi niêm yết trên sàn Nasdaq (Nasdaq: Grab) vào năm 2021, Grab đã tận dụng kênh quảng bá hữu hiệu là các màn hình quảng cáo tại Quảng trường Thời Đại để tôn vinh các đối tác thương nhân, những người đang sở hữu những cửa hàng phục vụ cho nhu cầu ẩm thực đa dạng của hàng triệu người dùng trên khắp Đông Nam Á thông qua ứng dụng Grab.

Năm nay, thông qua chiến dịch quảng bá tại Quảng trường Thời Đại, Grab tập trung tôn vinh hệ sinh thái du lịch phong phú tại Đông Nam Á. Diễn ra từ ngày 2/12 - 12/12/2025, chiến dịch bao gồm 07 video quảng cáo dài 15 giây, giới thiệu những hình ảnh và món ăn đặc trưng của Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các video được thực hiện với sự hỗ trợ từ các cơ quan xúc tiến du lịch của các quốc gia trong khu vực, truyền cảm hứng để du khách tìm đến và khám phá sự thân thiện, giàu bản sắc của Đông Nam Á cùng Grab.

Theo dự báo của Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới (WTTC) [1] , GDP du lịch của Đông Nam Á sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hằng năm là 5,5% (tính theo tổng tác động) và 5,9% (đóng góp trực tiếp) trong giai đoạn 2024–2034. Tính riêng trong năm 2024, ngành du lịch và lữ hành đã đóng góp khoảng 1/8 tổng số việc làm tại khu vực Đông Nam Á.

Grab hiện đang hoạt động tại hơn 800 thành phố trong khu vực, phục vụ hàng triệu người dùng. Nhiều du khách quốc tế khi đến Đông Nam Á thường kết hợp tham quan nhiều quốc gia trong cùng một chuyến đi nhờ lợi thế về khoảng cách gần, kết nối hàng không thuận tiện và chính sách thị thực ngày càng cởi mở. Thông qua siêu ứng dụng Grab, du khách có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ di chuyển [2] an toàn và đáng tin cậy (bao gồm xe công nghệ, tuk-tuk, Grab Xích Lô – dịch vụ xích lô truyền thống tại TP. Huế), khám phá ẩm thực địa phương tại quán hoặc qua dịch vụ giao đồ ăn, và thực hiện thanh toán không tiền mặt. Qua đó, du khách có được trải nghiệm du lịch liền mạch và đa ngôn ngữ từ khi đặt chân đến Việt Nam tới khi kết thúc chuyến đi.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các Sở Du lịch tại những thành phố trọng điểm về du lịch trên cả nước nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch địa phương thông qua chuyển đổi số, trong đó có việc tận dụng các kênh truyền thông của Grab để quảng bá di sản và ẩm thực địa phương. Với chiến dịch quảng bá mới nhất này, chúng tôi muốn giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc và đầy sức sống tại Manhattan - khu vực được xem là ”giao lộ” của du khách toàn cầu. Grab kỳ vọng những hình ảnh biểu tượng này sẽ truyền cảm hứng để du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam cho hành trình tiếp theo, nơi ứng dụng Grab sẽ đồng hành cùng họ trong suốt chuyến đi - từ di chuyển an toàn, dễ dàng khám phá các điểm đến không thể bỏ lỡ, đến trải nghiệm ẩm thực địa phương.”

Bà Trần Thị Hoài Trâm – Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Huế cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi hình ảnh chiếc xích lô – một nét đặc trưng của vẻ đẹp Huế – được giới thiệu tại một địa điểm mang tầm vóc toàn cầu. Chính thức ra mắt vào tháng 8 vừa qua, Grab Xích Lô được xem là một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực chuyển đổi số các loại hình giao thông truyền thống tại Huế. Mục tiêu của chúng tôi là đưa Huế trở thành một thành phố năng động hơn nhưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa vốn có. Thông qua hợp tác với Grab, nhiều dự án có ý nghĩa sẽ tiếp tục được triển khai nhằm quảng bá ẩm thực địa phương và các trải nghiệm du lịch bản địa, qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho ngành du lịch và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Huế.