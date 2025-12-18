Hà Nội đã chọn được nhà đầu tư cải tạo, xây công viên dọc sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2028.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng, được huy động từ 2 nguồn chính là vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là gần 700 tỷ đồng, chiếm 15%, còn lại hơn 3.965 tỷ đồng là vốn huy động.

Phối cảnh dự án cải tạo sông Tô Lịch. Ảnh: CĐT

UBND TP Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của toàn bộ hồ sơ dự thầu, bảo đảm năng lực tài chính để thực hiện dự án; đồng thời lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự thảo hợp đồng trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Theo Nghị quyết số 471 của HĐND TP Hà Nội, dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến 2 bên sông Tô Lịch được thực hiện dọc theo sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 737.927m2, các hạng mục chính gồm: hệ thống sân đường, vỉa hè, quảng trường; tường kè, đường dạo ven sông; bậc cấp, bậc ngồi, ram dốc, bồn cây; bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi và các tuyến đường dành cho người đi bộ.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư các công trình kiến trúc như công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và các hạng mục phụ trợ; hệ thống cây xanh gồm cây bóng mát ven sông, cây bụi, thảm cỏ, thảm thực vật thủy sinh, cây leo, giàn che; cùng nhiều trang thiết bị, tiện ích đô thị như bàn ghế, thùng rác, thiết bị thể dục ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, tượng điêu khắc và hệ thống chiếu sáng.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Theo phương án sơ bộ, quỹ đất thanh toán có quy mô khoảng 34,8ha, nằm tại khu đất số 4 thuộc xã Sơn Đồng và xã An Khánh, với giá trị dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng.