Ngày mai, một sự kiện lớn sẽ diễn ra, hàng chục nghìn người Hà Nội sẽ hưởng lợi lớn

Dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tọa lạc tại xã Phúc Thịnh, TP.Hà Nội (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh cũ) là một trong số những công trình dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 19/12 tới đây.

Dự án do liên danh nhà đầu tư gồm: Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành và Công ty cổ phần Xây dựng Central. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.690 tỷ đồng, chưa bao gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chi phí bồi thường dự kiến gần 617 tỷ đồng.

Ngay sau khi có Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Liên danh chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 đã thành lập Công ty CP VIHOCE Tiên Dương để triển khai Dự án này.

Tổng vốn góp của ba nhà đầu tư này là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Viglacera đóng góp tỷ lệ vốn lớn nhất là 55% (825 tỷ đồng), Công ty Hoàng Thành góp 30% (450 tỷ đồng) và Công ty Central góp 15% (225 tỷ đồng). Như vậy vốn góp của nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng (chiếm 16,1% vốn đầu tư dự kiến của dự án). Vốn huy động là hơn 7.807 tỷ đồng (chiếm 83,9% vốn đầu tư dự kiến).

Khu đất thực hiện dự án rộng gần 44,6ha. Công trình này tọa lạc tại vị trí trung tâm, dễ dàng kết nối với các tuyến giao thông chính, gần các tiện ích công cộng như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại. Điều này giúp cư dân thuận tiện trong việc di chuyển và sinh hoạt hàng ngày.

Quy mô dân số là khoảng 12.465 người. Dự án này sẽ cung cấp khoảng 3.530 căn hộ (gồm 3.103 căn nhà ở xã hội, 427 căn chung cư thương mại) và 99 căn nhà thấp tầng liền kề. Dự án được tích hợp đồng bộ các tiện ích như: Trường mầm non, tiểu học, THCS tại các ô đất NT1, NT2, TH1, TH2, TH3; trung tâm thương mại tại các ô đất CC1, CC2, CC3; hai bãi đỗ xe tập trung (P1, P2)...

Dự án được triển khai từ năm 2024 đến năm 2030. Thời gian hoạt động là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Trước đó, ngay cạnh vị trí dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1, Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 cũng được liên danh hai doanh nghiệp liên quan đến Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) đăng ký thực hiện.

Dự án có tổng diện tích gần 40 ha. Trong đó, khoảng 12,3 ha là đất xây nhà xã hội, quy mô dân số hơn 10.500 người, còn nhà thương mại chiếm gần 2,2 ha. Tổng vốn đầu tư cho dự án hơn 6.800 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp khoảng 3.344 căn chung cư xã hội và 114 nhà thấp tầng thương mại.

Theo đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội tới 2030, Hà Nội được giao hoàn thành 56.200 căn nhà ở xã hội. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu xây dựng mỗi năm hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội, đạt trên 1,2 triệu mét vuông sàn.

Thời gian qua, thành phố đã chấp thuận đầu tư hàng loạt các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Năm 2025, Hà Nội dự kiến hoàn thành 6 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 4.700 căn, qua đó vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, song hành với sự gia tăng nguồn cung, mặt bằng giá bán nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô cũng đang có xu hướng tăng lên rõ rệt, từ mức dưới 20 triệu đồng/m² cách đây vài năm, hiện đã phổ biến trong khoảng 25 - 29,4 triệu đồng/m² tại các dự án mở bán gần đây.

Dự kiến năm 2026, Hà Nội sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 18.000 căn hộ, gấp gần 4 lần so với năm 2025.