Ngày mai, chính thức khởi công tuyến đường sắt dài gần 400km, công nghệ chưa từng có tại Việt Nam, đi qua 6 tỉnh, thành phố

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, ngày 19/12, Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chính thức được khởi công. Đây là dự án chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và là bước khởi đầu hiện thực hóa tuyến đường sắt mới hiện đại, kết nối quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Điểm cầu chính của sự kiện Lễ khởi công của Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, 4 điểm còn lại đưa vào khởi công đợt này là: Phú Thọ (phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ), Bắc Hồng (xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội), Lương Tài (xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên), Hải Dương Nam (xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng).

Đây là dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn, công nghệ kỹ thuật chưa từng triển khai ở Việt Nam; hướng tuyến lại trải dài gần 400km, đi qua nhiều địa bàn dân cư đông đúc, khu công nghiệp và khu vực có địa hình, địa chất phức tạp.

Khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng ngày 19/12 (Ảnh: CTTĐT TP. Hà Nội)

Theo các Quyết định số 1972/QĐ-BXD ngày 7/11/2025, số 2176/QĐ-BXD ngày 28/11/2025 của Bộ Xây dựng phê duyệt Dự án thành phần 1, Dự án có tổng mức đầu tư 3.299 tỷ đồng với phạm vi, quy mô: Điểm đầu kết nối từ các tuyến đường bộ hiện hữu hoặc đang quy hoạch của địa phương, điểm cuối kết nối vào 21 ga trên tuyến.

Với ga hành khách: Đường bộ kết nối tối thiểu 2 làn xe cơ giới ra/vào, 2 làn thô sơ; vỉa hè tối thiểu 3m trong khu vực đô thị hoặc theo định hướng phát triển đô thị.

Với ga hàng hóa: Đường bộ tối thiểu 2 làn xe cơ giới ra/vào. Với ga kỹ thuật: Đường bộ kết nối mới hoặc mở rộng đường hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và nhân viên đường sắt.

Quảng trường ga đầu tư phù hợp với quy mô, tính chất và phương án kiến trúc nhà ga, tính toán nhu cầu vận tải đến năm 2040 (phạm vi còn lại đầu tư khi có nhu cầu).

Dự án thành phần 1 đã hoàn thành công tác lập, thẩm định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát… Đảm bảo đủ điều kiện khởi công gói thầu thi công nền đường vào ga và quảng trường các ga Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài, Hải Dương Nam vào ngày 19/12 và hoàn thành toàn bộ Dự án thành phần 1 đồng bộ với Dự án thành phần 2 chậm nhất trong năm 2030.

Đối với công tác triển khai Dự án thành phần 2, việc đầu tư xây dựng công trình đường sắt cũng được tiến hành khẩn trương. Tổng mức đầu tư khoảng 155.503 tỷ đồng.

Tiến độ được đặt ra với các mốc thời gian cụ thể như sau: Hoàn thành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 6/2026; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 7/2026; triển khai song song lập thiết kế kỹ thuật từ tháng 2/2026 - 8/2026; thẩm định, phê duyệt các gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công từ tháng 9/2026 - 12/2026; triển khai thi công gói thầu đầu tiên của Dự án thành phần 2 từ tháng 12/2026, hoàn thành năm 2030.

Tuyến đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (Lào Cai); điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện (Hải Phòng).