Thống đốc tỉnh Tochigi cùng đoàn doanh nghiệp Nhật Bản thăm và làm việc tại Việt Nam

Chiều ngay 16/12/2025, ngay trước cuộc gặp với Thủ tướng, ông Fukuda Tomikazu – Thống đốc tỉnh Tochigi (Nhật Bản) – cùng lãnh đạo các doanh nghiệp địa phương tỉnh đã có chuyến thăm và làm việc tại Trụ sở ONE-VALUE Việt Nam tại tầng 14, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tỉnh Tochigi nằm ở vùng Kanto trên đảo Honshu, nổi tiếng với những khu du lịch như Nikko và các suối nước nóng, đồng thời là trung tâm công nghiệp với các tập đoàn lớn như Subaru, Nissan, Honda, Canon Medical.

Toàn tỉnh hiện có gần 10.000 người Việt Nam sinh sống và đang triển khai chiến lược quốc tế coi Việt Nam là đối tác trọng điểm, tập trung vào giao lưu kinh tế, thương mại và thu hút nhân lực.

Năm 2021, tỉnh Tochigi đã ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và các tỉnh địa phương nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Trong khuôn khổ hợp tác đó, ONE‑VALUE được ủy quyền vận hành “Trung tâm hỗ trợ Tochigi – Việt Nam” (Tochigi-Vietnam Support Hub) tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ tư vấn, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ logistics, phiên dịch và tổ chức sự kiện để giúp doanh nghiệp Tochigi gia nhập thị trường Việt Nam, đồng thời đưa doanh nghiệp Việt sang Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, CEO Phi Hoa trình bày về kết quả hoạt động của trung tâm Tochigi-Vietnam Support Hub và những dự án nổi bật như tổ chức tour khảo sát thị trường, chương trình kết nối lao động chất lượng cao Việt Nam sang làm việc tại Tochigi.

Theo CEO Phi Hoa, năm 2024, nội dung hỗ trợ chủ yếu tập trung vào việc cung cấp thông tin cơ bản về thị trường Việt Nam, nghiên cứu thị trường và hỗ trợ các buổi gặp gỡ ban đầu với doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2025 (tính đến thời điểm hiện tại), nội dung tư vấn đã có sự chuyển dịch rõ rệt từ nghiên cứu thị trường sang xúc tiến thương mại thực tế và đàm phán bán hàng trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam.

ONE-VALUE đã phát huy lợi thể về mạng lưới quan hệ độc quyền đa dạng với chính phủ Việt Nam, chính quyền địa phương, các tổ chức chính phủ, cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện, trường học…. để tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh Tochigi kết nối với doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, đội ngũ nhân viên với chuyên môn cao, có khả năng thực hiện đa dạng các dịch vụ hỗ trợ , bao gồm: Hỗ trợ logistics, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ đàm phán thương mại, phiên dịch… cũng là điểm cộng giúp ONE-VALUE có thể trở thành cầu nối giữa Tochigi và các tỉnh, thành tại Việt Nam.

Đại diện đoàn doanh nghiệp tỉnh Tochigi cũng chia sẻ về nhu cầu hợp tác tại Việt Nam trong một số lĩnh vực cụ thể, bao gồm:

- Thực phẩm chế biến, bánh kẹo, thủy sản và các sản phẩm đông lạnh

- Rượu sake cao cấp, đặc biệt là phân phối vào khách sạn và nhà hàng tại Việt Nam

- Mỹ phẩm và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao

- Một số mặt hàng nông sản tiềm năng, tuy nhiên cần xem xét kỹ các quy định và hiệp định thương mại liên quan

Thống đốc Fukuda đánh giá cao vai trò cầu nối của ONE‑VALUE và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, vận tải, y tế, công nghệ và nhân lực. Các doanh nghiệp cũng mong muốn ONE-VALUE tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những lợi thế của mình, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tỉnh tiếp cận và hợp tác thiết thực với doanh nghiệp Việt Nam.

Thảo luận sâu về M&A trong khuôn khổ tiệc chiêu đãi Thống đốc tỉnh Tochigi

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, tối ngày 16/12, Thống đốc tỉnh Tochigi Fukuda Tomikazu đã tham dự tiệc chiêu đãi với sự hiện diện của bà Phi Hoa – CEO ONE-VALUE, Ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện JETRO Hà Nội, Ngài Ito Naoki hiện là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản và các cơ quan liên quan. Tại đây, các bên đã có những nghị luận, trao đổi chuyên sâu xoay quanh xu hướng M&A giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn tới.

Các nội dung thảo luận tập trung vào cả hai chiều M&A, bao gồm khả năng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, tham gia M&A tại Nhật Bản, cũng như làn sóng doanh nghiệp Nhật, đặc biệt là doanh nghiệp tỉnh Tochigi, mở rộng đầu tư sang Việt Nam thông qua nhiều hình thức như đầu tư trực tiếp, hợp tác chiến lược, M&A hoặc OEM...

Đại diện phía Nhật Bản cũng chia sẻ thực trạng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật đang đối mặt với bài toán thiếu người kế nghiệp, đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài, trong đó có Việt Nam có tiềm lực và tầm nhìn dài hạn. Hai bên mong muốn thông qua M&A, doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận và kế thừa tinh hoa quản trị, công nghệ, cũng như know-how của doanh nghiệp Nhậ, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thống đốc Fukuda Tomikazu đánh giá cao tiềm năng hợp tác này và cho biết trong thời gian tới, tỉnh Tochigi mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng ONE-VALUE và các cơ quan chức năng của hai nước để thúc đẩy các hoạt động M&A lên cấp độ chính sách và cơ quan nhà nước, nhằm tạo hành lang thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên.

Với vai trò là đơn vị tư vấn chiến lược và M&A Việt – Nhật hàng đầu, ONE-VALUE được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực thông qua việc đưa ra các kiến nghị chuyên môn, đề xuất chính sách và trực tiếp tham gia hỗ trợ triển khai các thương vụ M&A tiềm năng, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, cũng như giữa doanh nghiệp tỉnh Tochigi và Việt Nam nói riêng.

Việc Thống đốc và đoàn doanh nghiệp tỉnh Tochigi tới thăm ONE‑VALUE không chỉ là lời khẳng định về uy tín và năng lực của chúng tôi trong vai trò cầu nối mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Nhật và Việt Nam.

Thông qua chuyến thăm này, ONE‑VALUE khẳng định cam kết đồng hành cùng chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Tochigi, góp phần củng cố mối quan hệ bền chặt Việt – Nhật và mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho cả hai quốc gia.