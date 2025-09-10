Di dời hơn 800 hộ dân để triển khai dự án khu công nghiệp gần 11.500 tỷ đồng tại tỉnh 'sát vách' Hà Nội

Hơn 800 hộ dân cần thực hiện tái định cư tai Dự án Khu công nghiệp Phú Bình

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, sáng 8/9, địa phương đã có cuộc họp với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, bàn về tiến độ giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình.

Dự kiến, trong giai đoạn 1 chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường với diện tích 190ha tại các xã Phú Bình (11,7ha), Kha Sơn (20,3ha) và Tân Thành (158ha) để xây dựng hạ tầng tuyến đường trục chính; chuẩn bị mặt bằng và phấn đấu khởi công dự án vào tháng 12.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình (Ảnh: Kinh Bắc)

Về tiến độ, chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục pháp lý, đã hoàn thành lập hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc và thực hiện cắm mốc ranh giới khu công nghiệp. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với các địa phương lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo thống kê, có hơn 800 hộ dân có đất ở cần thực hiện tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện Dự án. Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét giao đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án tái định cư theo quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Lương yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ để bảo đảm tiến độ. Ông giao mốc thời gian cụ thể: trong chiều 10/9 phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để lấy ý kiến Nhân dân và hoàn thiện hồ sơ; đến ngày 15/9 phải phê duyệt quy hoạch phân khu theo đúng quy định; chậm nhất ngày 30/10 phải hoàn tất báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Liên quan đến công tác bồi thường, ông Lương đề nghị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị đẩy nhanh việc hoàn thiện trích đo, làm cơ sở cho công tác kê khai kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng và chuẩn bị kinh phí chi trả cho người dân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 3 xã Phú Bình, Kha Sơn, Tân Thành chủ trì phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan lấy ý kiến nhân dân đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Dự án gần 11.500 tỷ dồng, là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành

Dự án Khu công nghiệp Phú Bình có quy mô 675ha, tổng mức đầu tư trên 11.492 tỷ đồng, được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) tại Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 30/6.

Phú Bình nằm ở phía Đông Nam tỉnh Thái Nguyên, tọa lạc tại ba xã Phú Bình, Kha Sơn, Tân Thành, cách trung tâm hành chính khoảng 30km. Dự án kết nối giao thông đối ngoại với đường Vành đai 5 - Hà Nội (CT.39), Đường vành đai 2 tỉnh Thái Nguyên và các tuyến đường ĐT.261D, ĐT.261E, ĐT.269B.

Theo Kinh Bắc, dự án được thành lập với mục tiêu trở thành khu công nghiệp tập trung, tổng hợp đa ngành, thu hút chủ yếu các ngành công nghiệp công nghệ cao, tự động hóa, điện tử. Dự án cũng hướng tới các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, đẩy mạnh công nghiệp công nghệ hiện đại, công nghiệp hỗ trợ, có giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường, …

Bên cạnh Phú Bình, hiện Thái Nguyên cũng đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Yên Bình 2 (diện tích gần 300ha), Yên Bình 3 (diện tích hơn 183ha), Thượng Đình (diện tích trên 128ha), Sông Công II - Giai đoạn 1 (quy mô 250 ha), Sông Công II - Giai đoạn 2 (quy mô trên 296 ha)...