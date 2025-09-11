Sân vận động Thái Nguyên là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, được khởi công xây dựng từ tháng 12/2022, có tổng diện tích là 15,47ha, tổng vốn đầu tư gần 536 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư dự án.

Công trình được xây dựng tại xã Đại Phúc, có quy mô 22.000 chỗ ngồi. Với quy mô này, sân vận động có sức chứa gần bằng Sân vận động Hàng Đẫy (22.500 chỗ) và lớn hơn Sân vận động Việt Trì (khoảng 20.000 chỗ ngồi).

Dự án được trang bị mái che và hệ thống thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế với sân bóng đá, đường pitch 8 làn chạy vòng và 10 làn chạy thẳng. Mặt sân được trồng cỏ Zeon Zoysia - giống cỏ tự nhiên sử dụng cho các sân vận động tiêu chuẩn quốc tế và được chứng nhận bởi ITGAP.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc, trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng của quốc gia và khu vực.

Về tiến độ mới nhất, tại buổi kiểm tra thực địa ngày 10/9, báo cáo với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, chủ đầu tư dự án cho biết: Đến nay, gói thầu xây lắp chính đã hoàn thành 96% giá trị hợp đồng. Các hạng mục còn lại như lắp dựng khung giằng mái, thi công hệ thống điện chiếu sáng, chống sét, sơn kẻ vạch, hoàn thiện đường giao thông và kiến trúc phụ trợ đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, các gói thầu về thiết bị công trình cơ bản đã hoàn thành, riêng hạng mục lắp dựng dàn mái đạt 75% giá trị hợp đồng.

Qua buổi kiểm tra và nghe báo cáo các vướng mắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Lương yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, giữ vững tiến độ, chất lượng công trình.

Ông Bùi Văn Lương chỉ đạo trong tháng 9, các đơn vị hoàn tất giải ngân, song song với lắp mái cần khẩn trương triển khai lắp đặt ghế, hệ thống điện; toàn bộ dự án phải hoàn thành trước ngày 30/10 năm nay.