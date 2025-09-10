Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, sáng nay (10/9), Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức khánh thành Trung tâm thương mại GO! Yên Bái. Dự Lễ khánh thành có lãnh đạo địa phương, lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo Tập đoàn Central Retail Việt Nam…

Hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Central Retail đầu tư hai Trung tâm thương mại gồm: Trung tâm thương mại GO! Yên Bái và Trung tâm thương mại GO! Lào Cai. Trong đó, GO! Lào Cai khai trương đi vào hoạt động vào tháng 7/2022, với tổng diện tích sàn gần 30.000m2, tổng chi phí đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam Olivier Langlet cho biết, dự án có tổng vốn đầu tư 164 tỷ đồng, quy mô 13.000m², cùng khu vực đỗ xe rộng 2.900m². Công trình được thiết kế theo mô hình đa chức năng “Mua sắm - Ẩm thực - Học tập - Vui chơi - Phát triển bền vững”.

Đại siêu thị GO! được xây dựng với diện tích trên 4.600m², cung cấp hơn 40.000 sản phẩm thiết yếu. Bên cạnh đó, GO! Yên Bái còn quy tụ hơn 20 thương hiệu uy tín như Dookki, Jollibee, Mixue, Bít Tết Hương Việt, Funny Games, White Rabbit…

Toàn cảnh Trung tâm thương mại GO! Yên Bái (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Theo ông Olivier Langlet, việc GO! Yên Bái chính thức đưa vào vận hành không chỉ mang đến cho người dân ở đây trải nghiệm “một điểm đến” hoàn chỉnh, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở địa phương.

Tại Lễ khánh thành, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đánh giá cao nỗ lực của Central Retail Việt Nam, khi Tập đoàn đã làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp để hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng cao, sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo địa phương nhấn mạnh, GO! Yên Bái góp phần kích thích tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tăng doanh thu dịch vụ trên địa bàn. Bên cạnh đó, dự án còn trực tiếp tạo việc làm cho lao động địa phương, mang đến một không gian mua sắm, vui chơi, giải trí hiện đại cho người dân. Từ đó, góp phần tạo nên sự sôi động, văn minh và phát triển của khu vực trung tâm phường Yên Bái.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, Trung tâm thương mại không chỉ là công trình thương mại dịch vụ, mà còn là công trình an sinh phục vụ cho cộng đồng người dân thông qua các sản phẩm của Tập đoàn, đồng thời còn là không gian văn hóa và cũng là một điểm du lịch.

Ông Trịnh Xuân Trường phát biểu, tỉnh Lào Cai mong muốn trong thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư các dự án thương mại hiện đại, xanh, thân thiện môi trường, gắn liền với giáo dục và an sinh xã hội; đồng thời tăng cường kết nối, tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng văn minh, hiện đại, thịnh vượng.