Sau khi hoàn thành, đây là tỉnh sẽ có hai sân bay cách nhau 130km

Ngày 15/12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng (sân bay Phan Thiết) tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án sân bay Phan Thiết này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cảng hàng không - sân bay theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2021-2030, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, đảm bảo tính cơ động cao trong việc phòng thủ, công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh quốc phòng - an ninh khu vực Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Theo đó, sân bay Phan Thiết được triển khai theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, với thời hạn hoạt động 50 năm, được triển khai trên diện tích khoảng 74,6 ha tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Nhà ga hành khách của sân bay Phan Thiết được đầu tư, xây dựng với tổng diện tích khoảng 16.000 – 18.000 m², đáp ứng công suất khai thác 2 triệu hành khách mỗi năm. Sân đỗ máy bay có kích thước 170,5 m x 455 m, bố trí 6 vị trí đỗ. Dự án cũng đầu tư tháp kiểm soát không lưu cao 45 mét, nhà điều hành cùng các hệ thống kỹ thuật chuyên ngành như AWOS, đèn hiệu, dẫn đường hàng không theo tiêu chuẩn hiện hành.

Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến của dự án gần 3.800 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 2.000 tỷ đồng, phần còn lại dành cho thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư, chi phí khác và dự phòng.

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng có sân bay Liên Khương, cách sân bay Phan Thiết khoảng 130km. Sân bay Liên Khương sẽ dừng khai thác trong 6 tháng, từ ngày 4/3 đến 25/8/2026, để nâng cấp đường băng, đường lăn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Dự án có tổng vốn hơn 966 tỷ đồng, gồm xây mới đường băng dài 3.250 m, rộng 45 m; cải tạo đường lăn, hệ thống thoát nước và xây các bệ móng thiết bị phục vụ bay. Sau khi hoàn tất thi công, ACV sẽ bay hiệu chuẩn trước khi mở lại khai thác.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Liên Khương sẽ đạt cấp 4E, có khả năng khai thác Boeing 787, Airbus A350, phục vụ 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm; sau đó kéo dài đường băng lên 3.600 m, nâng công suất lên 7 triệu khách. Toàn bộ hạ tầng được đồng bộ với nhà ga T2, khu bảo dưỡng tàu bay, ga hàng hóa và trạm cấp nhiên liệu, đưa Liên Khương trở thành cửa ngõ hàng không của Tây Nguyên.

