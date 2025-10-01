Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vào 23 giờ 12 phút ngày 30/9, Ban Quản lý dự án Điện 1 cùng các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với Quyết định chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên được khởi công vào ngày 16/3, là dự án trọng điểm quốc gia, đi qua địa phận tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (Ảnh: EVN)

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, được thu xếp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 80% và vốn đối ứng của EVN là 20%. Công trình bao gồm đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài hơn 229km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện.

Đồng thời, dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng cũng đã hoàn thành, với các hạng mục xây dựng và đóng điện sân phân phối 500kV, máy biến áp 500kV nhằm đồng bộ với dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

EVN cho biết, sau khi vận hành, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện.

Đồng thời, đường dây cũng tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Sau khi đóng điện thành công công trình Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và các công trình khác, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án Điện 1 sẽ phối hợp các đơn vị liên quan trên công trường tiếp tục hoàn thiện công trình và thủ tục hành chính liên quan.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiến tới vận hành dự án trong đầu tháng 10, chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.