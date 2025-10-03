Từng xa lạ như AI, chuyên gia dự báo 5-10 năm nữa sẽ là ‘thời’ của công nghệ này, giúp xử lý nhiều vấn đề phức tạp với tốc độ nhanh hơn

Sáng 3/10, trong khuôn khổ “Ngày hội Đổi mới sáng tạo kết hợp Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2025” đã diễn ra Diễn đàn “Khai phóng tiềm năng đổi mới sáng tạo Việt Nam – Pháp: Bài học từ nhà khoa học đạt giải Nobel – Serge Haroche”.

Diễn đàn do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chủ trì tổ chức theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Sự kiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Các đại biểu bàn luận tại Phiên tọa đàm (Ảnh: NIC)

Theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg, công nghệ lượng tử được xác định là một thành phần nằm trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam. Tại phiên tọa đàm, Phó Giáo sư Đinh Trung Hòa, Thành viên Mạng lưới đổi mới sáng tạo và là chuyên gia công nghệ lượng tử đã có nhiều chia sẻ về công nghệ này.

PGS. Hòa cho biết, trong kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức riêng, từ tối ưu hóa dây chuyền sản xuất, tiết kiệm năng lượng đến nâng cao hiệu suất vận hành. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề phức tạp không thể giải quyết triệt để bằng công nghệ máy tính truyền thống.

Vì vậy, đây chính là lúc điện toán lượng tử phát huy sức mạnh. "Công nghệ lượng tử giúp mọi thứ nhanh hơn," ông Hòa cho hay. Chuyên gia cũng đưa ra ví dụ về khả năng xử lý vượt trội của lượng tử trong các lĩnh vực như bảo mật thông tin (ví dụ: các giao thức RSA hoặc các vấn đề về an ninh bảo mật). Chuyên gia cho biết, các doanh nghiệp lớn ở Hoa Kỳ đã chi đáng kể vào nghiên cứu và phát triển công nghệ tính toán lượng tử.

Theo ông Hòa, tại Việt Nam, công nghệ lượng tử mới chỉ ở bước khởi đầu. Trong 2 ngày qua, đã có nhiều sinh viên chia sẻ với ông đây là lần đầu tiên họ nghe đến cụm từ này. Điều này cho thấy sự nhận thức về lượng tử vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Liên hệ với AI, chuyên gia cho biết, cách đây 5 năm, nếu hỏi AI, trí tuệ nhân tạo là gì, hầu như không ai biết. Tuy nhiên, hiện nay, trí tuệ nhân tạo đã trở thành khái niệm phổ biến, như ở Hoa Kỳ, những công việc sơ khai, đơn giản đều biến mất hết do ứng dụng AI trong sản xuất kinh doanh.

“Và như vậy, đối với chúng ta, trong 5-10 năm nữa sẽ là giai đoạn của công nghệ lượng tử. Mỗi doanh nghiệp cũng như mỗi chúng ta ở đây, đặc biệt nếu bạn làm doanh nghiệp lớn, sẽ thấy công nghệ lượng tử là một trong những giải pháp trong tương lai”, PGS. Đinh Trung Hòa nhận định.

Chuyên gia nhấn mạnh, công nghệ lượng tử sẽ không thay thế AI, mà hỗ trợ AI khi làm cho mọi thứ trở nên nhanh hơn. Nhờ sự kết hợp này, chúng ta có thể xử lý những vấn đề phức hợp trong giao thông, cũng như trong hầu hết các lĩnh vực, ngành công nghiệp, ngành khoa học.