Sau khi xâm nhập tài khoản ngân hàng của người vợ và chiếm đoạt 13 triệu đồng, kẻ lừa đảo tiếp tục nhắm đến người chồng nhưng không thành công vì một nguyên do

02-10-2025 - 19:29 PM | Kinh tế số

Ngày 2/10, Công an tỉnh Cao Bằng có thông tin về trường hợp đối tượng giả danh nhân viên y tế, lừa đảo qua Zalo và chiếm đoạt hơn 13 triệu đồng.

Sau khi xâm nhập tài khoản ngân hàng của người vợ và chiếm đoạt 13 triệu đồng, kẻ lừa đảo tiếp tục nhắm đến người chồng nhưng không thành công vì một nguyên do- Ảnh 1.

Bà N.N tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, ngày 1/10, Công an phường Tân Giang tiếp nhận trình báo của một công dân bị đối tượng giả danh nhân viên y tế liên hệ qua Zalo, lừa quét mã QR và chiếm đoạt hơn 13 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, bà N.N., trú tại phường Tân Giang đã nhận được tin nhắn qua Zalo từ một đối tượng lạ, tự xưng là nhân viên bộ phận bảo hiểm của một trung tâm y tế.

Đối tượng này mời chào bà N. tham gia các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi khám chữa bệnh bằng phương pháp đông y, đồng thời gửi mã QR yêu cầu bà quét và thực hiện theo hướng dẫn.﻿

Tin tưởng, bà đã làm theo hướng dẫn, tạo điều kiện để đối tượng xâm nhập vào tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt số tiền khoảng 13 triệu đồng. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà N. cung cấp số điện thoại của chồng để tiếp tục lừa đảo với thủ đoạn tương tự.﻿

Tại thời điểm đó, trong tài khoản của chồng bà N. có khoảng 30 triệu đồng, nhưng do không biết cách thao tác nên giao dịch không thành công. Phát hiện mình bị lừa, bà N. đã đến Công an phường Tân Giang để trình báo sự việc.﻿

Qua sự việc này, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho bất kỳ ai. Người dân tuyệt đối không quét các mã QR, truy cập đường link hay tải ứng dụng lạ từ các nguồn không chính thống.﻿

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi có nhu cầu liên quan đến bảo hiểm hoặc dịch vụ y tế, người dân cần trực tiếp liên hệ cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được tư vấn chính xác.﻿

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.﻿

Công an phát thông báo mới trên ứng dụng VNeID, người dân cần nắm rõ

Nguyệt Lượng

Nhịp sống thị trường

