Trung Quốc ra quy định ngăn rò rỉ dữ liệu từ thiết bị điện tử cũ

14-12-2025 - 08:52 AM | Kinh tế số

Trung Quốc ban hành tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc về xóa dữ liệu trên thiết bị điện tử đã qua sử dụng, nhằm ngăn rò rỉ thông tin cá nhân trên thị trường đồ cũ.

Trung Quốc ra quy định ngăn rò rỉ dữ liệu từ thiết bị điện tử cũ- Ảnh 1.

(Nguồn: Getty Images/iStock)

Để giảm thiểu rủi ro rò rỉ dữ liệu trong quá trình lưu thông các thiết bị điện tử đã qua sử dụng, Trung Quốc vừa ban hành một tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc liên quan đến việc xóa dữ liệu. Tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trên thị trường đồ cũ.

Văn phòng Ủy ban Công tác Không gian mạng Trung ương cho biết tiêu chuẩn mới này sẽ chuẩn hóa các phương pháp kỹ thuật để xóa dữ liệu khỏi các sản phẩm điện tử; Hướng dẫn các đơn vị tái chế cải thiện công tác quản lý và biện pháp kỹ thuật, từ đó ngăn chặn rò rỉ dữ liệu trên thị trường đồ cũ. Tiêu chuẩn này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo quy định mới, các nhà sản xuất có những nghĩa vụ bắt buộc cung cấp các chức năng xóa dữ liệu tích hợp sẵn trong thiết bị. Trong trường hợp không thể phát triển chức năng tích hợp, nhà sản xuất phải cung cấp các công cụ xóa dữ liệu bên ngoài, thông báo cho người dùng về các công cụ của bên thứ ba được chấp nhận, hoặc cung cấp dịch vụ xóa dữ liệu miễn phí.

Các đơn vị vận hành dịch vụ tái chế cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu như chủ động nhắc nhở người dùng tự xóa dữ liệu trước khi bàn giao thiết bị; nghiêm cấm truy cập hoặc lưu giữ dữ liệu người dùng mà không có sự đồng ý; sử dụng các công cụ phù hợp để xóa dữ liệu người dùng; xác minh hiệu quả của việc xóa dữ liệu trước khi bán lại; đảm bảo rằng các thiết bị còn chứa dữ liệu chưa được xóa sẽ không được bán lại hoặc xuất khẩu và các đơn vị tái chế phải lưu giữ hồ sơ về các hoạt động xóa dữ liệu và kết quả xác minh trong thời gian ít nhất là ba năm.

Thông báo mới từ Điện lực TP Hà Nội, người dân nên nắm rõ

Theo Lan Phương

VTV

