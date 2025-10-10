Chính thức, khởi công nhà máy nhiệt điện gần 2,7 tỷ USD, dự kiến đóng góp 3.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 10/10, tại Hưng Yên đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, do Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức. Đây là dự án trọng điểm chiến lược về năng lượng, kỳ vọng góp phần đảm bảo an ninh điện cho khu vực miền Bắc và cả nước.

Hiện hệ thống điện Việt Nam đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung ở miền Bắc - nơi chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu điện quốc gia, với mức tăng trưởng bình quân trên 10% mỗi năm. Dự án LNG Thái Bình được xem là giải pháp kịp thời và bền vững, đáp ứng nhu cầu phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Đồng thời, dự án góp phần thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia theo hướng xanh, sạch, an toàn và hiệu quả.

Các đại biểu tại Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình sáng ngày 10/10 (Ảnh: VGP)

LNG Thái Bình có tổng vốn đầu tư khoảng 2,69 tỷ USD, công suất 1.500MW, quy mô 269ha. Công trình gồm hai tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp hiệu suất cao, sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), giúp giảm mạnh phát thải CO₂, NOx, PM 2.5, không phát thải SO₂. Điều này phù hợp cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 theo tuyên bố của Việt Nam tại COP26.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp 6-10 tỷ kWh điện mỗi năm, tạo ra khoảng 2.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 300 việc làm thường xuyên khi vận hành, đóng góp cho ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng/năm trong 25 năm. Dự án dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại toàn bộ vào quý IV/2029.

Nhà máy do Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình làm chủ đầu tư, với ba cổ đông gồm: Tokyo Gas (Nhật Bản) chiếm 40% vốn, Kyuden International (Nhật Bản) 30% và Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) 30%. Công trình là kết quả của hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành và mong nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương và tỉnh Hưng Yên để hiện thực hóa dự án – một biểu tượng hợp tác giữa hai quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận cho biết, tỉnh xác định phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo là trụ cột chiến lược, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của đồng bằng sông Hồng. Hưng Yên cũng đang định hướng xây dựng khu kinh tế tự do đa ngành, phát triển chuỗi công nghiệp - năng lượng - dịch vụ - logistics, gắn với mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tích hợp trong vùng.

Do đó, nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình không chỉ là dự án năng lượng trọng điểm, mà còn là dự án chiến lược về phát triển kinh tế – xã hội, tạo nguồn thu ngân sách lớn, hàng nghìn việc làm mới, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, lan tỏa phát triển công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.