Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính thức, khởi công nhà máy nhiệt điện gần 2,7 tỷ USD, dự kiến đóng góp 3.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm

10-10-2025 - 14:51 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khi đi vào hoạt động, nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình dự kiến tạo ra khoảng 2.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 300 việc làm thường xuyên khi vận hành, đóng góp cho ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng/năm trong 25 năm.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 10/10, tại Hưng Yên đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, do Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức. Đây là dự án trọng điểm chiến lược về năng lượng, kỳ vọng góp phần đảm bảo an ninh điện cho khu vực miền Bắc và cả nước.

Hiện hệ thống điện Việt Nam đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung ở miền Bắc - nơi chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu điện quốc gia, với mức tăng trưởng bình quân trên 10% mỗi năm. Dự án LNG Thái Bình được xem là giải pháp kịp thời và bền vững, đáp ứng nhu cầu phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Đồng thời, dự án góp phần thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia theo hướng xanh, sạch, an toàn và hiệu quả.

Chính thức, khởi công nhà máy nhiệt điện gần 2,7 tỷ USD, dự kiến đóng góp 3.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm- Ảnh 1.

Các đại biểu tại Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình sáng ngày 10/10 (Ảnh: VGP)

LNG Thái Bình có tổng vốn đầu tư khoảng 2,69 tỷ USD, công suất 1.500MW, quy mô 269ha. Công trình gồm hai tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp hiệu suất cao, sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), giúp giảm mạnh phát thải CO₂, NOx, PM 2.5, không phát thải SO₂. Điều này phù hợp cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 theo tuyên bố của Việt Nam tại COP26.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp 6-10 tỷ kWh điện mỗi năm, tạo ra khoảng 2.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 300 việc làm thường xuyên khi vận hành, đóng góp cho ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng/năm trong 25 năm. Dự án dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại toàn bộ vào quý IV/2029.

Nhà máy do Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình làm chủ đầu tư, với ba cổ đông gồm: Tokyo Gas (Nhật Bản) chiếm 40% vốn, Kyuden International (Nhật Bản) 30% và Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN Group) 30%. Công trình là kết quả của hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành và mong nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương và tỉnh Hưng Yên để hiện thực hóa dự án – một biểu tượng hợp tác giữa hai quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận cho biết, tỉnh xác định phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo là trụ cột chiến lược, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của đồng bằng sông Hồng. Hưng Yên cũng đang định hướng xây dựng khu kinh tế tự do đa ngành, phát triển chuỗi công nghiệp - năng lượng - dịch vụ - logistics, gắn với mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tích hợp trong vùng.

Do đó, nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình không chỉ là dự án năng lượng trọng điểm, mà còn là dự án chiến lược về phát triển kinh tế – xã hội, tạo nguồn thu ngân sách lớn, hàng nghìn việc làm mới, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, lan tỏa phát triển công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.

Hai dự án VSIP gặp khó

Nguyệt Lượng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà máy sản xuất viên nén đen quy mô lớn nhất thế giới tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động thương mại

Nhà máy sản xuất viên nén đen quy mô lớn nhất thế giới tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động thương mại Nổi bật

Lâm Đồng phấn đấu GRDP bình quân đạt trên 6.500 USD/người vào năm 2030

Lâm Đồng phấn đấu GRDP bình quân đạt trên 6.500 USD/người vào năm 2030 Nổi bật

10 tỉnh, thành đang xử lý tài sản công dôi dư kiểu 'rùa bò'

10 tỉnh, thành đang xử lý tài sản công dôi dư kiểu 'rùa bò'

14:11 , 10/10/2025
EVN chính thức thử nghiệm giá điện mới trên giấy, chi tiết biểu giá?

EVN chính thức thử nghiệm giá điện mới trên giấy, chi tiết biểu giá?

13:41 , 10/10/2025
Mất sổ đỏ tưởng dễ làm lại, ai ngờ hàng loạt người “ngã ngửa” vì 4 điều này!

Mất sổ đỏ tưởng dễ làm lại, ai ngờ hàng loạt người “ngã ngửa” vì 4 điều này!

13:37 , 10/10/2025
Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 336.540 tỷ đồng

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 336.540 tỷ đồng

11:32 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên