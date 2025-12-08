Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an cảnh báo tới tất cả người dùng Facebook, Telegram

08-12-2025 - 20:58 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội phát cảnh báo mới.

Phát hiện loạt giao dịch chuyền khoản hơn 10 triệu đồng tới người lạ nhưng người dân không dám báo công an - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gần đây trên mạng xã hội Facebook, Telegram… xuất hiện nhiều tài khoản sử dụng hình ảnh đại diện là hình phụ nữ trẻ, đẹp, ăn mặc khiêu gợi sau đó chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm “chat sex”. Nhiều thanh niên tò mò, nhẹ dạ đã sa vào cạm bẫy rồi bị các đối tượng đe dọa, tống tiền.

Trong quá trình “chat sex”, các đối tượng sẽ quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó chúng dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền và đe dọa sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại.

Nhiều nạn nhân do xấu hổ, lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên đã ngậm ngùi chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo cơ quan Công an.

Phát hiện loạt giao dịch chuyền khoản hơn 10 triệu đồng tới người lạ nhưng người dân không dám báo công an - Ảnh 2.

Tin nhắn đe dọa nạn nhân của các đối tượng

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi nhận được lời mời, tin nhắn kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Không tham gia các hội nhóm đồi truỵ, đặc biệt là trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ “chat sex”.

Trường hợp bị đe dọa yêu cầu chuyển tiền qua hình thức nêu trên, đề nghị người dân đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

XEM
    Trở lên trên