Giải pháp "gỡ nút thắt" về quản lý bán hàng, xuất hóa đơn theo quy định thuế mới cho hộ kinh doanh F&B

Sản phẩm được ra đời dựa trên nghiên cứu hành vi của hơn 10.000 đơn vị kinh doanh ẩm thực , nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh F&B tuân thủ quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử, đồng thời tối ưu vận hành trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn ngành.

FABiBox được iPOS.vn phát triển trong thời gian ngắn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các hộ kinh doanh F&B tại Việt Nam về một ứng dụng quản lý bán hàng tinh gọn, tiết kiệm chi phí và đáp ứng đầy đủ yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định thuế mới. Phần mềm tập trung vào khả năng quản lý bán hàng và quản trị dữ liệu, giúp hộ kinh doanh thực hiện nhiều nhiệm vụ chỉ với một giải pháp công nghệ nhỏ gọn trên tay.

Tinh thần này cũng chính là sứ mệnh mà iPOS.vn theo đuổi suốt nhiều năm: Giúp ngành kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam ngày một tốt hơn. Nhận thấy hộ kinh doanh đang thiếu giải pháp xuất hóa đơn điện tử đạt chuẩn, cũng như thiếu công cụ quản lý doanh thu và kiểm soát vận hành, đội ngũ kỹ sư iPOS.vn đã triển khai dự án FABiBox trong vòng 5 tháng với mục tiêu bao phủ phần lớn các tính năng thiết yếu cho mô hình kinh doanh ẩm thực nhỏ lẻ. Tập tính năng của FABiBox được xây dựng dựa trên hoạt động nghiên cứu hành vi sử dụng của gần 10.000 doanh nghiệp F&B vừa và nhỏ trên cả nước, đảm bảo tính thực tiễn, đơn giản và phù hợp.

FABiBox cũng tuân thủ đầy đủ các quy định về hóa đơn điện tử và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đặc biệt được hoàn thiện và phát hành đúng giai đoạn cao điểm “60 ngày chuyển đổi từ Hộ khoán sang Hộ kê khai” do cơ quan thuế triển khai. Phiên bản cơ bản của FABiBox được cung cấp miễn phí trọn đời; đồng thời các tính năng nâng cao hỗ trợ phân quyền nghiệp vụ chặt chẽ, hệ thống báo cáo – phân tích chuyên sâu cho mô hình F&B và các công cụ vận hành mở rộng.

Việc ra mắt FABiBox là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phổ cập công nghệ quản lý hiện đại, đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý cho mọi hộ kinh doanh F&B tại Việt Nam. Ông Vũ Thanh Hùng – Tổng Giám đốc iPOS.vn chia sẻ: Với sứ mệnh đồng hành cùng ngành F&B, FABiBox ra đời để giúp các chủ quán nhỏ tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản nhất, tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ yếu tố pháp lý và hiệu quả vận hành. Đây cũng là lời khẳng định nhất quán của chúng tôi trong suốt hơn 15 năm phát triển: Giúp ngành F&B Việt Nam ngày càng tốt hơn.

Trước khi ra mắt chính thức, FABiBox đã được thử nghiệm với hơn 2.000 hộ kinh doanh vừa và nhỏ, sử dụng cùng máy tính tiền chuyên biệt. Hiện FABiBox đã có mặt trên chợ ứng dụng App Store (dành cho thiết bị iOS) và Google Play (dành cho thiết bị Android); cho phép chủ quán kết nối linh hoạt với điện thoại thông minh cá nhân mà không cần đầu tư thêm các thiết bị quản lý bán hàng khác.

FABiBox cũng đồng thời có thể kết nối với hệ sinh thái quản lý F&B tại Việt Nam, giúp các hộ kinh doanh ngày càng chuyên nghiệp hoá vận hành, có thể kể đến như: Phần mềm quản lý nhân sự iPOS HRM, Phần mềm quản lý kho iPOS Inventory, kết nối với các đơn vị Food-apps thứ ba như ShopeeFood, GrabFood, MoMo. Ứng dụng vẫn đang tiếp tục được phát triển và hoàn thiện để tối ưu hơn về đặc tính vận hành F&B tại Việt Nam.