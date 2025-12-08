Công nghệ 8/12: 'Sếp' quyền lực Apple đòi rời công ty, Thái Lan vô địch AIC 2025

"Kiến trúc sư trưởng" chip Apple muốn nghỉ việc

Bloomberg cho biết Phó chủ tịch Cấp cao phụ trách Công nghệ phần cứng của Apple, ông Johny Srouji, đang muốn rời công ty.

Ông Srouji là kiến trúc sư đứng sau chiến lược tự phát triển chip của Apple và cũng dẫn dắt quá trình chuyển đổi sang mẫu chip "cây nhà lá vườn". Những dòng chip này đã giúp iPhone, iPad và Mac tạo được khác biệt trên thị trường.

Theo nguồn tin, ông Srouji đã thông báo với CEO Tim Cook rằng đang cân nhắc nghiêm túc việc ra đi trong tương lai gần và có kế hoạch gia nhập một công ty khác sau khi rời Apple.

CEO Tim Cook hiện tìm cách giữ chân ông bằng gói đãi ngộ cao hơn và mở rộng quyền hạn công việc. Apple có thể cân nhắc bổ nhiệm Srouji làm Giám đốc công nghệ (CTO), vị trí giám sát toàn bộ mảng kỹ thuật phần cứng và công nghệ silicon.

Johny Srouji là Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Công nghệ phần cứng tại Apple.

Nếu được đề bạt, ông Srouji sẽ trở thành nhân vật quyền lực thứ hai tại Apple. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra trước khi John Ternus - hiện là lãnh đạo mảng kỹ thuật phần cứng và được xem là ứng viên kế nhiệm CEO - chuyển sang vị trí mới.

Việc bổ nhiệm ông Srouji chỉ khả thi khi Tim Cook nghỉ hưu, nhưng Apple hiện chưa sẵn sàng cho sự thay đổi ở cấp cao nhất. Ngoài ra, ông Srouji dường như cũng không muốn làm việc dưới một CEO mới, dù được trao vai trò có tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Apple thời gian qua chứng kiến nhiều nhân sự cấp cao ra đi, trong đó có những người chuyển sang Meta, OpenAI hoặc các startup AI, một số khác lựa chọn nghỉ hưu.

Đây là vấn đề đáng ngại trong bối cảnh Apple đang gặp khó trong cuộc đua AI.

Chung kết AIC 2025: Full Sense nâng cao chiếc cúp AIC 2025

Chung kết giải đấu quốc tế AIC 2025 của tựa game Liên Quân Mobile đã diễn ra với chức vô địch thuộc về đội tuyển đến từ Thái Lan - Full Sense (FS). Kết quả này có được sau khi FS đánh bại đại diện đến từ khu vực GCS (Đài Bắc Trung Hoa) - Flash Wolves (FW) trong loạt trận BO7 với tỷ số 4 - 1.

Sân khấu trận chung kết của giải đấu quốc tế AIC 2025 tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: Kỳ Anh)

Bước vào trận Chung kết tổng BO7, Flash Wolves đang trên đà hưng phấn nhờ chiến thắng quan trọng trước Bacon Times ở cặp Bán kế 3 và bất ngờ mở tỷ số với chiến thắng áp đảo.

Tuy nhiên, bản lĩnh của Full Sense đã được thể hiện đúng lúc. Không để đối thủ lấn lướt lâu, FS nhanh chóng đáp trả bằng chiến thuật "snowball" (lăn cầu tuyết) tốc độ, bóp nghẹt mọi nỗ lực phản kháng của FW. Với hai ván thắng liên tiếp, FS đưa tỷ số thành 2-1 và hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Đội tuyển Full Sense (Thái Lan) bước lên ngôi vô địch. (Ảnh: Kỳ Anh)

Đỉnh điểm là ván đấu quyết định, FS thể hiện sở trường của mình bằng pha tận dụng triệt để sức mạnh của bùa lợi Caesar Bóng tối, chính thức ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 thuyết phục và đưa chiếc cúp vô địch thế giới về đội tuyển Thái Lan.

Đáng chú ý, danh hiệu Tuyển thủ Xuất sắc nhất Chung kết (FMVP) thuộc về Noar (Trợ Thủ) của Full Sense, người đã thể hiện sự ổn định và có những pha tỏa sáng liên tục, góp công lớn vào hành trình chinh phục ngôi vương của đội nhà.

Công nghệ số mở hướng tiếp cận mới cho du lịch di sản

Công nghệ số như bản đồ tương tác, mã QR và nền tảng dữ liệu mở đang trở thành công cụ quan trọng giúp du khách tiếp cận di sản trực quan hơn, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả bảo tồn.

Tại Hà Nội, dự án bốn hành trình du lịch di sản đã được ra mắt, sử dụng bộ công cụ gồm bản đồ số, hệ thống mã QR tại từng di tích và nền tảng H-Heritage tích hợp dữ liệu nghiên cứu.

Hơn 28 di tích đã được số hóa với hình ảnh, mô tả, văn bia, bản đồ cổ và tư liệu lịch sử. (Ảnh: Hùng Cường)

Người dùng có thể quét mã để xem thông tin ngay tại điểm đến, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuyết minh viên. Kho dữ liệu này đồng thời hỗ trợ giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu khi cần tra cứu thông tin chuẩn hóa.

Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, dự án là bước tiến trong hợp tác văn hóa giữa hai nước, góp phần đưa di sản tới gần công chúng hơn thông qua khoa học, công nghệ và đào tạo.

Ông cho rằng việc hệ thống hóa dữ liệu theo tuyến chủ đề như Thăng Long Tứ Trấn, đền thờ Mẫu, đình Tổ nghề hay chùa Hà Nội giúp hành trình tham quan trở nên mạch lạc, tạo mạng lưới kết nối thay vì những điểm rời rạc.