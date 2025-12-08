Lộ diện chủ nhân giải thưởng 200 triệu đồng cuộc thi toàn quốc đầu tiên về UAV

Cuộc thi Sáng tạo UAV CUP PV GAS 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương”. Theo Ban tổ chức, cuộc thi được công bố từ ngày 9/9 và có hơn 100 đội đăng ký tham gia. Sau vòng sơ loại và vòng bảng, 28 đội thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết từ ngày 3/12/2025. Tám đội từ bảy trường đại học lọt vào vòng tứ kết, bán kết, chung kết, trải qua năm ngày thi đấu đối kháng trực tiếp.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng; 1 giải Nhì 100 triệu đồng; 1 giải Ba 80 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng.

Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 không chỉ hướng tới tìm kiếm các giải pháp ứng dụng UAV hiệu quả trong thực tiễn mà còn góp phần thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế và thương mại hóa sản phẩm UAV “Made in Vietnam”. Đồng thời, đây cũng là nơi giao lưu, học hỏi về khoa học, công nghệ và kết nối đầu tư, hướng tới xây dựng hệ sinh thái UAV bền vững tại Việt Nam.

Sau gần 3 tháng phát động và đấu đối kháng trực tiếp, trong khuôn khổ buổi lễ, các trận đấu quan trọng nhất của mùa giải diễn ra với trận tranh hạng ba giữa đội VANLANGUAV (Đại học Văn Lang) và đội LH–TDH (Đại học Lạc Hồng) cùng trận chung kết giữa đội BK–IAV (Đại học Bách khoa Hà Nội) và đội SKYVISION (Đại học Tôn Đức Thắng).﻿

Kết quả chung cuộc, đội SKYVISION giành ngôi vô địch UAV Cup PV GAS 2025. Đội BK – IAV giành vị trí á quân, LH – TDH đạt hạng ba.﻿

﻿Phát biểu bế mạc, TS Đinh Tấn Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ không gian và dưới nước (Đại học Bách Khoa Hà Nội), đại diện Ban Tổ chức, chúc mừng các đội thi, đồng thời chia sẻ về những yêu cầu thực tiễn đối với ứng dụng UAV trong đời sống và công tác cứu hộ.



Ông cho biết cuộc thi được xây dựng nhằm tạo sân chơi trí tuệ cho sinh viên, hướng tới hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ UAV – lĩnh vực được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển “kinh tế tầm thấp” trong tương lai.



Theo TS Hưng, đây là cuộc thi đầu tiên có quy mô toàn quốc về UAV tại Việt Nam. Cuộc thi mang lại những tích lũy cần thiết cho các sinh viên trong nghiên cứu sáng tạo, vượt qua chính mình để chinh phục những thử thách lớn hơn phía trước ...

Ông cho rằng thực tiễn hiện nay, nhu cầu phát triển, ứng dụng UAV trong mọi mặt đời sống và công tác cứu hộ, cứu trợ khi có thiên tai… Cuộc thi với mong muốn xây dựng một tương lai xanh, sạch và tươi đẹp thông qua việc hình thành sân chơi bổ ích, trí tuệ cho thế hệ trẻ, đồng thời từng bước xây dựng đội ngũ nhân lực làm chủ công nghệ sản phẩm chiến lược để hình thành nền “kinh tế tầm thấp” trong tương lai gần ở Việt Nam.

Với những kết quả tốt đẹp bước đầu đã đạt được, TS Đinh Tấn Hưng cho biết, trong năm 2026 sẽ có 2 cuộc thi được chờ đón tiếp theo. Đó cuộc thi sáng tạo UAV 2026 và cuộc thi sáng tạo UUV 2026 – sáng tạo thiết bị lặn thông minh. Dự kiến thời gian diễn ra vào tháng 7-8/2026﻿