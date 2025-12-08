Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TikTok đầu tư 38 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu tại Brazil

08-12-2025 - 09:03 AM | Kinh tế số

TikTok khẳng định trung tâm dữ liệu sẽ vận hành bằng 100% năng lượng sạch.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại di động. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 3/12, TikTok thông báo kế hoạch đầu tư khoảng 200 tỷ reais (gần 38 tỷ USD) vào các dự án hạ tầng chiến lược tại Brazil, bao gồm xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên của nền tảng này tại Mỹ Latinh và phát triển một công viên điện gió.

Thông tin được bà Mônica Guise, Giám đốc Chính sách công của TikTok Brazil, đưa ra trong lễ công bố có sự tham dự của Tổng thống Lula da Silva. Bà Guise nhấn mạnh khoản đầu tư quy mô lớn này thể hiện “cam kết dài hạn của TikTok với Brazil, một trong những thị trường kỹ thuật số năng động nhất thế giới”.

Theo kế hoạch, trung tâm dữ liệu sẽ đặt tại Khu phức hợp Pecém, bang Ceará, miền Đông Bắc Brazil. Đây là khu vực cảng biển chiến lược, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ cao và cũng là địa điểm diễn ra lễ công bố dự án.

Dù không tiết lộ thêm chi tiết do dự án đã được thảo luận hơn một năm qua, TikTok khẳng định trung tâm dữ liệu sẽ vận hành bằng 100% năng lượng sạch. Một phần nguồn điện tái tạo này sẽ được cung cấp bởi công viên điện gió do chính TikTok đầu tư xây dựng tại Ceará, nằm trong tổng khoản vốn đã công bố.

Khoản đầu tư khổng lồ của TikTok được kỳ vọng thúc đẩy hạ tầng số của Brazil, tăng năng lực lưu trữ dữ liệu trong nước, đồng thời mở rộng sự hiện diện của nền tảng mạng xã hội này tại khu vực Mỹ Latinh. Dự án cũng phù hợp với định hướng phát triển năng lượng sạch của chính phủ Brazil trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao và kinh tế xanh.

Theo Diệu Hương

VTV

