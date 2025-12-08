Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lừa đảo cấp mã OTP thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 43,6 tỷ đồng

08-12-2025 - 07:17 AM | Kinh tế số

Cơ quan CSĐT Tuyên Quang đề nghị các nạn nhân từng bị yêu cầu cung cấp mã OTP thẻ tín dụng liên hệ để hỗ trợ giải quyết vụ án.

Cơ quan chức năng bắt giữ các đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý điều tra vụ án hình sự: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Qua điều tra xác định: Từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2025, tại tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trong cả nước, Đường Trung Tình (SN 1995, trú tại thôn Tân Thái, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang) đã điều hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Vương quốc Campuchia.

Đường Trung Tình cùng các đồng phạm lừa đảo bằng hình thức gọi điện thoại đến các chủ tài khoản (thẻ tín dụng) giả danh nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng đưa ra lý do gian dối như hướng dẫn chủ thẻ tín dụng đóng thẻ, kích hoạt thẻ, nâng hạn mức thanh toán thẻ... để nhận khuyến mãi từ ngân hàng. Nếu chủ thẻ đồng ý, thực hiện theo hướng dẫn và cung cấp mã OTP thì các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng để thanh toán hóa đơn điện, nước, hợp đồng bảo hiểm, mua hàng hóa...

Kết quả đấu tranh, đến thời điểm hiện tại xác định, bằng các thủ đoạn như trên, từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2025, tổ chức tội phạm do Đường Trung Tình cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt của 2.053 bị hại trên cả nước với số tiền hơn 43,6 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

Các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án nêu trên biết, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang (qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết.

Theo Phạm Ngân

VTV

