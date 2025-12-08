Những chiêu thức “ngọt như mật” lừa lao động sang Campuchia

Sau cuộc tháo chạy tập thể khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia), 65 người lao động Việt Nam đã được trao trả cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai. Niềm vui đoàn tụ của các gia đình cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ về những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây mua bán người xuyên quốc gia.

65 người lao động Việt Nam đã được trao trả cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Công an

"Công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao" – cái bẫy bắt đầu từ mạng xã hội

Nạn nhân H.T.T (trú Lạng Sơn) kể, ban đầu khi được tuyển dụng, chị chỉ học đánh máy, nuôi tài khoản Zalo, Facebook. Do không thành thạo máy tính, chị liên tục bị chuyển qua nhiều "vị trí" khác nhau. Cuối cùng, chị bị ép học cách lừa đảo qua mạng: được giao tài khoản Facebook, được hướng dẫn cách tìm khách hàng, nhắn tin làm quen để dụ nạn nhân vào bẫy.

Hành trình của chị T. đến Campuchia cũng được vẽ ra từ những lời mời gọi "ngọt ngào". Một đối tượng trên mạng xã hội tự giới thiệu là tuyển dụng văn phòng, hứa lương cao, việc nhẹ. Tin lời, chị T. làm theo mọi chỉ dẫn: từ Lạng Sơn vào Hà Nội, bay vào TP. Hồ Chí Minh, rồi được hướng dẫn đến cửa khẩu Tây Ninh. Tại đây, chị được chở bằng xe máy qua đường mòn sang Campuchia. Vừa đến nơi làm việc, toàn bộ giấy tờ và điện thoại bị thu giữ. Từ đó, chị mất hoàn toàn quyền tự do.

"Được xe đưa rước tận nhà" – cú lừa khiến cả gia đình tin tưởng

Trường hợp của V.H.A (trú Đồng Nai) diễn ra nhanh hơn và dễ khiến gia đình mất cảnh giác. Sau khi đăng tin tìm việc trên Facebook, A. được thông báo một nhà hàng ở Tây Ninh tuyển người. Đúng hẹn, một xe du lịch đến tận nhà đón, khiến cả gia đình tin rằng đây là cơ hội tốt.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư làm việc với các công dân vừa từ Campuchia trở về. Ảnh: Công an

Sau nhiều lần đổi xe qua biên giới, A. bị đưa vào cơ sở lừa đảo. Cô tận mắt chứng kiến cảnh người đi trước bị quản lý đánh đập vì không hoàn thành chỉ tiêu. A. cho biết: "Ban đầu họ bán em với giá 2.500 USD. Sau đó, họ bán em sang khu khác. Muốn về phải trả 10.000 USD."

Bắt cóc trắng trợn giữa ban ngày

Không chỉ dụ dỗ qua mạng, nhiều nạn nhân bị bắt cóc công khai. N.T.A (trú Tây Ninh) sang Campuchia làm phụ việc cho một nhà hàng quen biết. Trong ngày nghỉ, anh đi bộ dạo phố thì bất ngờ bị một nhóm người ập tới khống chế, đe dọa và đưa lên xe. Anh bị bán ngay vào cơ sở lừa đảo trực tuyến. Chỉ đến khi xảy ra cuộc chạy trốn tập thể và lực lượng Hiến binh Campuchia vào cuộc, anh mới có cơ hội trở về Việt Nam.

Những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội đang trở thành cạm bẫy đưa nhiều người vào địa ngục lao động nô lệ trong "thiên đường việc nhẹ lương cao". Vậy cuộc sống bên trong những "công ty" lừa đảo trực tuyến thực chất ra sao? Trong kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh lời kể của các nạn nhân từ bên trong các cơ sở lừa đảo.

