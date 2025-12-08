Chuyện gì đang xảy ra với Apple?

Apple nhiều thập kỷ qua được biết đến với chuỗi sản phẩm tiêu dùng “định hình thời đại”, lấy thiết kế làm trung tâm và thay đổi cách con người dùng công nghệ.

Giờ đây, “ông lớn” vốn nổi tiếng ổn định lại đang rung lắc ở thượng tầng, đúng lúc Apple và cả ngành công nghệ đứng trước ngã rẽ.

Chỉ trong chưa đầy một tuần, Apple thông báo 3 lãnh đạo cấp cao sẽ rời đi. Meta lôi kéo một thủ lĩnh thiết kế quan trọng của Apple. Và tin đồn Tim Cook chuẩn bị rút khỏi ghế CEO ngày càng dày đặc.

Những chuyển động này xuất hiện khi nhiều ý kiến cho rằng Apple, vốn từng là kẻ dẫn dắt đang chậm chân ở làn sóng tiếp theo: Trí tuệ nhân tạo. Với một trong những công ty giá trị nhất thế giới, việc thay đổi lãnh đạo có thể đồng nghĩa đổi cách hình dung, thiết kế và tạo ra những sản phẩm mà hàng tỷ người dùng mỗi ngày.

“Điều duy nhất có thể đọc ra ở đây là: Apple đang đi vào giai đoạn biến động mạnh hơn”, Robert Siegel, nhà đầu tư mạo hiểm kỳ cựu kiêm giảng viên Trường Kinh doanh Stanford nhận định.

Cổ phiếu Apple (AAPL) tăng khoảng 12% từ đầu năm, kém xa mức tăng 30% của năm 2024.

Apple hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Vậy những ai đã rời đi và lý do là gì?

Những trường hợp sau được công bố sẽ rời Apple trong tuần này:

- Lisa Jackson, Phó chủ tịch phụ trách môi trường, chính sách và sáng kiến xã hội nghỉ hưu vào năm sau.

- Tổng cố vấn pháp lý Kate Adams cũng nghỉ hưu vào năm sau.

- Alan Dye, Phó chủ tịch thiết kế giao diện người dùng sang Meta làm Giám đốc thiết kế.

- John Giannandrea, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách học máy và chiến lược AI sẽ nghỉ hưu năm sau.

Apple sẽ đưa Jennifer Newstead, Giám đốc pháp lý của Meta, về phụ trách đối ngoại chính phủ sau khi Adams rời đi và kiêm Tổng cố vấn mới. Các nhóm môi trường và sáng kiến xã hội sẽ báo cáo cho COO Sabih Khan. Amar Subramanya, Phó chủ tịch AI của Microsoft, sẽ là Phó chủ tịch AI mới của Apple.

Trước đó đầu năm, Jeff Williams cũng rút khỏi vai trò COO.

Dĩ nhiên, thời điểm này Apple không phải công ty duy nhất tái cơ cấu. Meta tuần này cho biết chuyển bớt đầu tư khỏi dự án metaverse để dồn vào kính và thiết bị đeo hỗ trợ AI. Amazon đã sa thải 14.000 nhân sự vào tháng 10 nhằm “gọn bộ máy” để chạy AI nhanh hơn. Google năm ngoái gộp đội phần cứng và phần mềm để nhúng AI sâu hơn vào toàn bộ sản phẩm.

Nhưng Apple nổi tiếng bởi văn hóa nội bộ cực kín và “đoàn kết khối”.

“Điều này đi ngược văn hóa Apple nhưng họ cần phải làm mạnh tay một lần cho xong”, Dan Ives, Trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại Wedbush nói. “Chiến lược AI đến giờ vẫn vô hình, và cách Cook xử lý giai đoạn này sẽ định hình di sản của ông”.

TƯƠNG LAI RA SAO?

Đợt biến động lãnh đạo đến giữa lúc câu hỏi về tương lai Apple bủa vây.

Apple đã hoãn bản nâng cấp lớn cho Siri, thứ từng kỳ vọng kéo trợ lý này lại gần ChatGPT và Gemini: Từ công cụ hỏi - đáp thành “trợ lý hành động”, có thể thay bạn thực hiện tác vụ và dùng dữ liệu trên máy để cá nhân hóa phản hồi.

Bản nâng cấp bị đẩy sang năm sau, các cập nhật AI khác cho iPhone, Mac, iPad năm nay đều tối thiểu.

Trong khi đó, Vision Pro, danh mục tính toán mới đầu tiên kể từ Apple Watch cách đây một thập kỷ vẫn là sản phẩm ngách, đắt đỏ.

Cùng thời điểm, Meta, Google, Samsung và OpenAI liên tiếp mở rộng sản phẩm AI: Từ kính Ray-Ban Display của Meta, tai nghe/kính chạy Gemini của Google & Samsung, đến OpenAI lấn sang mua sắm và trình duyệt. Mô hình Gemini 3 của Google cũng gây tiếng vang từ tháng 11.

Phố Wall muốn câu trả lời về chiến lược AI của Apple. Trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận tháng 7, giới phân tích chất vấn vai trò của Siri trong các sản phẩm mới và liệu chatbot AI có đe dọa vai trò của Apple trong tìm kiếm. Eddy Cue, Phó chủ tịch dịch vụ thậm chí từng nói tại phiên tòa chống độc quyền với Google rằng “10 năm nữa có thể bạn không cần iPhone”.

Giờ đây, Alan Dye - gương mặt đại diện cho studio thiết kế Apple sau khi Jony Ive rời đi năm 2019 đã sang Meta, góp phần định hình “làn sóng thiết bị tính toán tiếp theo” mà Meta theo đuổi. Còn Jony Ive đang hỗ trợ OpenAI phát triển phần cứng đầu tay.

Theo Joe Tigay, nhà quản lý danh mục tại Rational Equity Armor Fund, quyết định của Dye “đe dọa trực diện” Apple hơn các trường hợp rời đi khác.

MỎ VÀNG IPHONE

Dù chịu áp lực ở AI, iPhone 17 bán tốt và dự kiến còn tăng trong năm tới. Theo Counterpoint Research, Apple có thể vượt Samsung về lượng máy giao trong năm nay, lần đầu từ 2011. Vốn hóa Apple đã vượt 4.000 tỷ USD, sánh cùng Nvidia và Microsoft.

Và thay đổi không phải lúc nào cũng xấu, nhất là giữa một cuộc chuyển dịch lớn như AI. “Bơm máu mới, hoặc đẩy người nội bộ lên, có thể mang lại góc nhìn khác khi doanh nghiệp bị kẹt trong lối mòn”, Siegel nói.

Có lẽ đó là điều Apple cần, khi nhiều chuyên gia cho rằng đồng hồ cho AI của Apple đang đếm ngược.

“Không thể có cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà Apple lại đứng ngoài nhìn bữa tiệc AI qua khung cửa”, Ives chốt. “Rõ ràng họ cần những thay đổi lãnh đạo lớn”.

Theo: CNN