Google công bố trend tìm kiếm năm nay: Không còn "AI là gì?", người Việt giờ tìm cách làm video, phục chế ảnh và tạo mô hình bằng AI

Bức tranh tìm kiếm năm nay cho thấy hai xu hướng nổi bật: AI trở nên phổ biến ở mức chưa từng có và văn hóa, bản sắc Việt Nam chiếm vị trí trung tâm trong nhiều hạng mục được truy vấn nhiều nhất.

Sự thay đổi này phản ánh rõ nét một năm mà người dùng Việt Nam vừa bắt nhịp nhanh với công nghệ mới, vừa hướng sự quan tâm về cội nguồn, truyền thống và các giá trị tinh thần quen thuộc.

AI không còn là khái niệm mới mà đã trở thành công cụ thường nhật

Nếu như những năm trước người dùng chủ yếu đặt các câu hỏi "AI là gì?", "AI hoạt động ra sao?", thì năm 2025 chứng kiến sự chuyển mình sang giai đoạn ứng dụng trực tiếp. Những truy vấn như "cách làm video AI", "tạo ảnh Gemini", "phục chế ảnh cũ bằng AI" hay "tạo mô hình 3D" xuất hiện dày đặc và liên tục đứng đầu bảng xếp hạng.

Dưới chủ đề Xu hướng chung, loạt từ khóa như Gemini, Pixverse AI, DeepSeek, Grok hay ChatGPT đều nằm ở nhóm dẫn đầu, cho thấy AI trở thành nền tảng quen thuộc trong sáng tạo số, học tập và công việc hằng ngày của người Việt. Báo cáo cũng trích dẫn dữ liệu từ e-Conomy SEA 2025, trong đó Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng với AI, với 81% người dùng tiếp xúc AI mỗi ngày.

Người dùng Việt không chỉ tò mò, mà đã chủ động biến AI thành công cụ "đa năng" phục vụ sáng tạo hình ảnh, xử lý video, phục hồi tư liệu cũ và sản xuất nội dung.

Văn hóa Việt bứt phá ở mọi hạng mục tìm kiếm

Giữa thời đại số, nội dung mang bản sắc Việt vẫn chứng tỏ sức hút nổi bật. Mảng điện ảnh là ví dụ rõ nhất.

Phim Mưa đỏ - tác phẩm lịch sử thu hút sự chú ý mạnh mẽ - xuất hiện đồng thời ở ba bảng xếp hạng lớn: Xu hướng chung, Phim ảnh (chung) và Phim Việt Nam. Đây là tín hiệu cho thấy người xem dành sự quan tâm lớn cho các tác phẩm khai thác chất liệu lịch sử, truyền thống và tinh thần dân tộc.

Cùng với đó, các phim Việt như Nhà gia tiên, Đèn âm hồn, Địa đạo hay Tử chiến trên không cũng lọt top tìm kiếm, cạnh tranh sòng phẳng với loạt bom tấn quốc tế như Squid Game 2, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt hay Khom lưng.

Không chỉ điện ảnh, những sân khấu hòa nhạc đậm chất Việt cũng nổi bật. Trong hạng mục Concert, các chương trình như V Concert, Tổ Quốc trong tim, Việt Nam trong tôi dẫn đầu lượt tìm kiếm, cho thấy khán giả tìm đến âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn để kết nối với ký ức, lịch sử và niềm tự hào dân tộc.

Ở mảng âm nhạc, nhiều ca khúc sử dụng chất liệu văn hóa - lịch sử nằm trong top tìm kiếm gồm Bắc Bling, Còn gì đẹp hơn, Nỗi đau giữa hòa bình. Bên cạnh đó, các ca khúc hiện đại như Tái sinh, Mất kết nối, Gã săn cá hay Một đời vì em thể hiện sự đa dạng trong thị hiếu người nghe Việt.

Google Tìm kiếm trở thành "trạm trung tâm" của đời sống số

Tại các chủ đề "Tin tức", "Là gì" và "Cách làm", người Việt tiếp tục thể hiện sự chủ động trong việc nắm bắt thông tin và học hỏi kỹ năng mới. Tin tức về thời tiết, đặc biệt là các cơn bão Wipha, Kajiki, Kalmaegi, bão số 10 và số 11 đứng đầu danh sách, phản ánh mối quan tâm thường trực của người dân trong suốt mùa mưa bão.

Những hiện tượng mạng xã hội như "Brother hai restaurant" hay các sự kiện thể thao quốc tế như FIFA Club World Cup cũng được tìm kiếm nhiều.

Ở chủ đề "Là gì", người dùng theo sát các trào lưu ngôn ngữ mới như "A80", "8386", "sít rịt", "lowkey", "skip leg day", cho thấy Google tiếp tục là nơi giải mã ngôn ngữ mạng và văn hóa đại chúng.

Trong khi đó, ở mảng "Cách làm", các tìm kiếm về nấu ăn và thủ công vẫn phổ biến như "trà vải", "siro mận", "khúc bạch vải", "đèn trung thu". Đáng chú ý là từ khóa "video AI" cũng vươn lên dẫn đầu, phản ánh xu thế sản xuất nội dung bằng công nghệ.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, nhận định rằng Year in Search 2025 tại Việt Nam là "một sự chuyển dịch đầy cảm xúc", nơi người dùng không chỉ học hỏi thông tin mới mà còn tìm về bản sắc cá nhân và cội nguồn văn hóa qua các lựa chọn nội dung.

Du lịch nội địa chiếm trọn top 10 tìm kiếm

Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ quan tâm dành cho du lịch trong nước. Toàn bộ 10 địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất đều là điểm đến Việt Nam, từ Đà Lạt, An Giang, Mũi Né đến Đà Nẵng, Hạ Long, Cà Mau hay Phú Quốc.

Điều này phản ánh xu hướng người Việt ưu tiên các chuyến đi gần gũi với thiên nhiên, văn hóa bản địa và trải nghiệm gắn kết.