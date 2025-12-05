Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin buồn cho người dùng ChatGPT miễn phí

05-12-2025 - 10:07 AM | Kinh tế số

Thay đổi sắp tới có thể khiến nhiều người dùng ChatGPT cảm thấy phiền toái.

ChatGPT bản miễn phí đã liên tục được nâng cấp trong những năm gần đây, nhưng một thay đổi sắp tới có thể khiến nhiều người dùng cảm thấy phiền toái.

Tibor Blaho, một kỹ sư phần mềm AI, mới đây phát hiện phiên bản beta của ứng dụng ChatGPT trên Android đã xuất hiện cơ chế hiển thị quảng cáo. Điều này cho thấy khả năng cao quảng cáo sẽ được tích hợp trong bản phát hành chính thức thời gian tới.

Thực tế, tin đồn về việc bổ sung quảng cáo vào ChatGPT đã xuất hiện từ lâu. Một số lãnh đạo OpenAI trước đây cũng thừa nhận rằng họ đang xem xét mô hình quảng cáo như một nguồn doanh thu mới. Tuy chưa có lịch trình cụ thể, nhưng việc OpenAI mở rộng dịch vụ và tính năng cho gói miễn phí khiến hướng đi này trở nên dễ hiểu.

Nhiều nền tảng AI tạo sinh khác như Gemini hay Copilot đã cho phép quảng cáo từ sớm. Khi ChatGPT bắt đầu bổ sung các công cụ hỗ trợ mua sắm và chuẩn bị ra mắt hệ sinh thái ứng dụng bên thứ ba, việc chèn quảng cáo càng có cơ sở hơn.

OpenAI vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về cách quảng cáo sẽ hoạt động hay thời điểm triển khai. Những gì xuất hiện trong bản Android beta chỉ xác nhận rằng quá trình thử nghiệm đang diễn ra. Không loại trừ khả năng tất cả phiên bản miễn phí trên các nền tảng đều sẽ có quảng cáo khi tính năng này được tung ra.

Khi quảng cáo chính thức được áp dụng, OpenAI nhiều khả năng sẽ công bố rõ ràng cách vận hành và các loại dữ liệu liên quan. Năm ngoái, công ty từng tổ chức sự kiện “12 Ngày của OpenAI” vào tháng 12, nên có khả năng họ sẽ lặp lại điều này trong tháng cuối năm nay. Hiện vẫn chưa rõ liệu các gói trả phí có bị ảnh hưởng bởi quảng cáo hay không.

Mô hình AI GPT-5 chính thức ra mắt: trình độ ngang tiến sĩ, người dùng ChatGPT miễn phí cũng có thể sử dụng

Theo Huỳnh Duy

