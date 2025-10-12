Hôm nay, tỉnh rộng nhất cả nước đón dòng vốn đầu tư gần 35.000 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, ngày 12/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025, nằm trong khuôn khổ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Lâm Đồng, các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, từ đó tạo động lực để thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Tại đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 dự án với tổng vốn đầu tư gần 35.000 tỷ đồng.

Các dự án này trải dài trên nhiều lĩnh vực, gồm: bất động sản, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp… Đồng thời, địa phương đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 12 doanh nghiệp để đề xuất nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, Hội nghị là lời mời trân trọng của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước: Hãy cùng kiến tạo những giá trị bền vững, cùng đồng hành để xây dựng Lâm Đồng trở thành nơi đáng sống, xanh, thân thiện, nghĩa tình trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng thời, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Lâm Đồng cam kết tích cực hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp, kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện tốt nhất để chào đón ngày càng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, đầu tư, triển khai dự án.

Trước đó, UBND tỉnh đã công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Các dự án tập trung vào hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, công nghiệp - năng lượng sạch, đô thị và nhà ở, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, giáo dục, y tế, thương mại, bảo vệ môi trường.

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh và đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc công bố 132 dự án kêu gọi đầu tư năm 2025 và 358 dự án giai đoạn 2026 - 2030. Đây đều là các dự án trọng tâm về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, năng lượng sạch, đô thị xanh, nhà ở bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, giáo dục, y tế, thương mại và bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng)

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị Lâm đồng phát huy lợi thế đặc thù sau sáp nhập, tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh cần ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược; tập trung vào các ngành mũi nhọn gồm nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến sâu, du lịch chất lượng cao, kinh tế biển và dịch vụ logistics.

Ngoài ra, Lâm Đồng cần tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động, phân bổ nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc, sân bay, cảng biển; áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng và cả nước.