Chuỗi 12 dự án tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng đang được lên kế hoạch tại một tỉnh biên giới

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út đã tiếp và làm việc với Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn, nhằm trao đổi kế hoạch đầu tư chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Hai tập đoàn đã thông tin về kế hoạch hợp tác chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao khép kín tại Tây Ninh, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi, đến chế biến và xuất khẩu.

Với tổng mức đầu tư dự kiến là 10.000 tỷ đồng, chuỗi 12 dự án này có thể xem là bước tiến quan trọng đưa Tây Ninh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu đến 2030, chuỗi dự án đóng góp khoảng 2 tỷ USD cho liên doanh De Heus - Hùng Nhơn.

Ông Johan Van Den Ban - Đại diện De Heus cho biết, mới đây Tập đoàn đã mua lại 100% cổ phần của Tập đoàn CJ Feed & Care (Hàn Quốc). Sau thương vụ, De Heus tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh của CJ Feed & Care tại Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Campuchia và Philippines, bao gồm 17 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Ông Johan nhấn mạnh, chuỗi nhà máy CJ Feed & Care cùng với 12 dự án hợp tác với Hùng Nhơn tại Tây Ninh sẽ đưa Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng trở thành "đại bản doanh" của De Heus tại khu vực châu Á.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh làm việc với De Heus và Hùng Nhơn về chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao 10.000 tỷ đồng (Ảnh: VGP/M.Hà)

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, chuỗi dự án do De Heus và Hùng Nhơn triển khai không chỉ ứng dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại mà còn tập trung phát triển vùng nguyên liệu sạch, đảm bảo kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi.

"Đây là yếu tố nền tảng để đảm bảo truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu cao nhất. Bên cạnh đó, công tác chọn lọc và sản xuất con giống cũng được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra nguồn giống có sức đề kháng tốt, ổn định, đủ năng lực phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu, đặc biệt hướng đến các thị trường Halal", ông Vũ Mạnh Hùng cho biết.

Hệ thống chuồng trại chăn nuôi được thiết kế theo mô hình khép kín, tự động hóa hoàn toàn từ khâu cho ăn uống đến xử lý môi trường, giúp tối ưu hóa chi phí, kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an toàn sinh học. Đây là bước tiến quan trọng để chuẩn hóa quy trình sản xuất và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn cho hay, việc đầu tư sớm vào nhà máy chế biến hiện đại được xem là mắt xích quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi tại Tây Ninh nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thông tin, sau sáp nhập với Long An, Tây Ninh có không gian phát triển lớn hơn, phù hợp với mô hình nông nghiệp công nghiệp cao, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi. Chính vì vậy, Tây Ninh cam kết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để De Heus, Hùng Nhơn đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào vận hành.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kỳ vọng các tập đoàn sẽ góp phần tạo nên thương hiệu nông nghiệp Tây Ninh mang tầm vóc quốc tế. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cam kết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để 2 tập đoàn đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào vận hành.

"Đối với địa phương chúng tôi, đây vừa là vinh dự, nhưng cũng tạo nên áp lực. Đó là làm sao tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn để doanh nghiệp yên tâm làm ăn, từ đó đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh", ông Nguyễn Văn Út cho biết.