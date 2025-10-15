Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Công an công bố các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xuất nhập cảnh có hiệu lực từ 8/10, người dân cần chú ý

15-10-2025 - 18:01 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mới đây, Bộ Công an đã công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục về quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Quyết định số 8258/QĐ-BCA-QLXNC ngày 8/10/2025 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Công bố kèm theo Quyết định là 2 thủ tục hành chính mới, 9 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 1 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, 2 thủ tục hành chính mới sẽ do Công an xã thực hiện, bao gồm:

- Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 9 thủ tục hành chính do Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện, gồm: 

- Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam (cấp Trung ương);

- Cấp mới giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (cấp Trung ương); 

- Cấp lại giấy phép xuât nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (cấp Trung ương)

- Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam (cấp tỉnh);

- Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào (cấp tỉnh); 

- Cấp mới giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (cấp tỉnh); 

- Cấp lại giấy phép xuât nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (cấp tỉnh);

- Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc (cấp xã); 

- Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào (cấp xã).

Cũng theo Quyết định số 8258/QĐ-BCA-QLXNC, Bộ Công an bãi bỏ 1 thủ tục hành chính về Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào, do Công an cấp huyện thực hiện.

Hôm nay, ứng dụng VNeID có thay đổi mới, người dân cần nắm rõ

Nguyệt Lượng

Đời sống & Pháp luật

