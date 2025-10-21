109 chủ xe ô tô, xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo kết quả các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Danh sách bao gồm 109 trường hợp xe ô tô, xe máy vi phạm trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/9 đến ngày 25/9, với hai lỗi phổ biến là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và không đội mũ bảo hiểm. Cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 1 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Đẩy mạnh Giấy phép lái xe bìa giấy sang thẻ PET để đồng bộ dữ liệu và hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

Bên cạnh tình hình phạt nguội, Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây cũng lưu ý, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và mang lại tiện ích tối đa, Phòng Cảnh sát giao thông đang tích cực tuyên truyền, khuyến khích công dân đổi Giấy phép lái xe mô tô bìa giấy được cấp trước ngày 1/7/2012 sang thẻ PET.

Việc chuyển đổi này không chỉ giúp đồng bộ dữ liệu quản lý, mà còn mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong quá trình sử dụng và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn số lượng lớn giấy phép lái xe bằng giấy bìa. Những giấy phép này do không đầy đủ thông tin về ngày tháng năm sinh hoặc được cấp khi người dân chỉ sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số nên không thể tích hợp vào hệ thống quản lý quốc gia. Điều này dẫn đến việc không thể đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện tại, gây khó khăn lớn trong công tác quản lý Nhà nước và tiềm ẩn rủi ro về tính pháp lý.

Việc đổi sang giấy phép lái xe từ bìa giấy sang thẻ PET là giải pháp mang lại nhiều ưu điểm và lợi ích thiết thực cho người sử dụng. Theo đó, thẻ PET có độ bền vượt trội bởi được làm từ nhựa cao cấp, có khả năng chống thấm nước, chịu nhiệt và chống mài mòn tốt, giúp bảo quản lâu dài và thuận tiện khi mang theo.

Đặc biệt, thông tin giấy phép lái xe thẻ PET được tích hợp vào ứng dụng định danh điện tử VNeID, cho phép người điều khiển phương tiện có thể sử dụng giấy phép điện tử khi tham gia giao thông, hạn chế nguy cơ thất lạc thẻ vật lý. Khi đến hạn cấp đổi hoặc bị mất giấy phép cần cấp lại, người dân có thể thực hiện thủ tục tại nhà thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tiết kiệm tối đa thời gian, công sức và các chi phí phát sinh.

Về thủ tục cấp đổi giấy phép chất liệu giấy sang thẻ PET hiện nay tương đối đơn giản và dễ thực hiện, người dân chỉ cần chuẩn bị giấy phép lái xe mô tô bản giấy; căn cước công dân (hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2) mang đến các điểm cấp đổi để thực hiện các thủ tục theo quy định.