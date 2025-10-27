Tập đoàn Trung Quốc hơn 360.000 nhân viên, đã nghiên cứu thị trường Việt Nam gần một thập kỷ muốn góp phần đưa một tỉnh miền Trung phát triển

Tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới mong muốn đặt văn phòng đại diện tại Nghệ An.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, sáng 27/10, UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) về hợp tác đầu tư, xây dựng, vận hành quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và khả năng mở rộng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực tiềm năng khác. Đây là lần làm việc thứ hai trong năm 2025 giữa UBND tỉnh và Tập đoàn.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được thành lập từ 1995, là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới về xây dựng với hơn 360.000 nhân viên. Tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng và vận hành đô thị, đã trực tiếp tham gia đầu tư, xây dựng trên 1.000 khu đô thị và 3.000 khu công nghệ cao. Tập đoàn đã nghiên cứu thị trường Việt Nam trong gần 10 năm nay và từ cuối năm 2017 bắt đầu thúc đẩy việc đầu tư, hợp tác. Đầu tháng 4/2019, Tập đoàn Thái Bình Dương đã hoàn thành việc lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam để xúc tiến việc đầu tư, hợp tác tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Giới Hòa – Nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cho biết, qua trao đổi với lãnh đạo tỉnh, ông nhận thấy Nghệ An sở hữu nhiều tiềm năng phát triển phù hợp với thế mạnh của Tập đoàn, đồng thời bày tỏ mong muốn được tìm hiểu thêm về các dự án trọng điểm sắp triển khai trên địa bàn.

Ông Nghiêm Giới Hòa cũng chia sẻ về phương án đầu tư vừa nghiên cứu, vừa xây dựng và vận hành, giúp chi phí đầu tư tiết kiệm hơn. Bên cạnh đó, với ấn tượng về địa thế tốt, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tập đoàn mong muốn được đặt văn phòng đại diện tại Nghệ An.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra và danh mục dự án trọng điểm trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết, Nghệ An mong muốn và đề xuất Tập đoàn quan tâm, hỗ trợ phát triển các đô thị động lực của tỉnh, trong đó có phát triển hệ thống giao thông công cộng, cấp thoát nước... Đặc biệt, tỉnh đề xuất Tập đoàn hỗ trợ về nguồn lực để thực hiện các dự án trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An)

Với tầm ảnh hưởng, uy tín của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Nghệ An mong muốn Tập đoàn kết nối, giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đến tìm hiểu đầu tư tại các Khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An, nhất là trong ngành công nghệ cao như điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, công nghiệp số, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ.

Qua nghe chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nghiêm Giới Hòa khẳng định Tập đoàn Thái Bình Dương đến với Nghệ An với mong muốn cùng góp phần đưa địa phương phát triển. Do đó, doanh nghiệp sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chủ chốt để kết nối làm việc với các Sở, ngành của Nghệ An.

Cảm ơn những ý kiến thể hiện thiện chí và quyết tâm đầu tư vào Nghệ An của ông Nghiêm Giới Hòa, ông Hoàng Phú Hiền cho biết, UBND tỉnh sẽ giao Sở Xây dựng kết nối, làm việc cụ thể. Ông Hiền hy vọng trong lần gặp lại lần thứ ba, hai bên sẽ có kết những kết quả hợp tác cụ thể. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An.

Kinh tế tỉnh Nghệ An đang phát triển ra sao?

Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, trong hành lang kinh tế Đông - Tây nối liền Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam theo Quốc lộ 7 đến Cảng Cửa Lò. Địa phương sở hữu hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo tại Đại hội Đại biểu tỉnh Nghệ An lần thứ XX, trong giai đoạn 2021-2025, kinh tế địa bàn tăng trưởng khá, cao hơn mức tăng giai đoạn 2016 - 2020. Quy mô GRDP gấp 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người gấp 1,67 lần so với năm 2020. Kết quả huy động nguồn lực và thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh; hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều dự án trọng điểm.

Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia

Về thu hút đầu tư, theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 3 năm (2022-2024), Nghệ An liên tục đứng trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước.

Theo thông tin tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ, trong 9 tháng đầu năm 2025, Nghệ An đã chấp nhận chủ trương/cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 55 dự án, với tổng mức đầu tư trên 11.275 tỷ đồng, điều chỉnh 147 dự án (42 dự án tăng vốn gần 22.561 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 33.836 tỷ đồng.

Riêng FDI, tỉnh cấp mới 15 dự án với tổng vốn đăng ký trên 213 triệu USD, chiếm 27,3% số dự án và 48,1% tổng vốn. Ngoài ra, 14 dự án được điều chỉnh tăng vốn thêm 655 triệu USD. Như vậy, tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh trong 9 tháng đạt trên 869 triệu USD.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, phấn đấu đến 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, du lịch… Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 12% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 165 triệu-190 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 1.150 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 12% trở lên.