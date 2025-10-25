Làm việc với Hà Nội, thành phố có ngành công nghiệp ô tô lớn nhất Trung Quốc kỳ vọng một điều

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội, ngày 24/10, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND đã tiếp đoàn Đại biểu thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), do Phó Thị trưởng Từ Kiến dẫn đầu, tới thăm và làm việc.

Tại buổi làm việc, đề cập đến tình hình phát triển của Trùng Khánh, ông Từ Kiến cho biết, đây là thành phố trẻ nhất trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương nhưng sở hữu quy mô hành chính và dân số lớn nhất, với nhiều tiềm năng phát triển.

Giới thiệu về ngành công nghiệp chế tạo, ông Từ Kiến cho biết, Thành phố hiện đang tập trung xây dựng cụm ngành chế tạo hiện đại với quy mô hàng nghìn tỷ nhân dân tệ, tập trung vào ô tô thông minh, kết nối mạng thế hệ mới, công nghệ điện tử, vật liệu tiên tiến... Ngành công nghiệp ô tô của Trùng Khánh hiện lớn nhất Trung Quốc, với sản lượng năm 2024 đạt 2,54 triệu xe, trong đó xe năng lượng mới (NEV) đạt 953.000 chiếc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền (phải) trao đổi với Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh Từ Kiến (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội)

Chia sẻ về tình hình phát triển của TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh nỗ lực tinh gọn bộ máy và tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng.

Đồng thời, ông Quyền cho biết, Hà Nội hiện đặt mục tiêu huy động phong phú các nguồn lực để thúc đẩy một số định hướng phát triển được ưu tiên, trong đó có phát triển hạ tầng giao thông, giải quyết ngập úng nội đô, xử lý môi trường..., song song phát huy truyền thống các làng nghề, thu hút du lịch, nỗ lực cải thiện an sinh xã hội.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề xuất một số định hướng hợp tác giữa hai thành phố, như quy hoạch và xây dựng hạ tầng giao thông đô thị; chuyển đổi xanh và kiểm soát ô nhiễm môi trường; thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn các doanh nghiệp của thành phố Trùng Khánh thời gian tới sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hà Nội, đặc biệt là tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh đã bày tỏ nhất trí quan điểm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác song phương, đồng thời đề nghị hai bên xem xét tăng cường kết nối thương mại cả đường bộ và đường biển, xây dựng hạ tầng logistics, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho các hợp tác trong công nghệ chế tạo và năng lượng mới.

Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh kỳ vọng, Hà Nội với vị trí địa lý thuận lợi, có thể trở thành trạm trung chuyển hiệu quả cho hành lang thương mại mới giữa Trùng Khánh với các nước trong khu vực.

Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, ông Từ Kiến cho biết, Trùng Khánh với đặc thù có hai sông lớn và địa hình đồi núi, cùng nhiều kinh nghiệm trong xây dựng cầu đường, có thể chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với thành phố Hà Nội.

Bày tỏ đồng tình với các ý kiến của đồng chí Từ Kiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giao các cơ quan hữu quan của Hà Nội tiếp tục trao đổi, làm rõ hơn các định hướng hợp tác trong tương lai.