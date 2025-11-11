‘Chốt’ thời gian khánh thành sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng

Chiều ngày 10/11, ông Bùi Văn Lương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức khánh thành sân vận động Thái Nguyên và giải bóng đá Tứ hùng - Thái Nguyên.

Theo thông tin tại cuộc họp, tỉnh Thái Nguyên dự kiến tổ chức khánh thành sân vận động tỉnh cùng thời gian tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm cả nước.

Với nhiệm vụ trên, ông Bùi Văn Lương giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện các nội dung kế hoạch gửi UBND tỉnh ban hành. Ông Lương thống nhất thời gian tổ chức Lễ khánh thành sân vận động tỉnh theo lịch chung của Chính phủ, tức ngày 19/12, đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu nội dung này một cách thống nhất, đồng bộ, thông suốt.

Quang cảnh buổi họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Ngoài ra, Giải bóng đá Tứ hùng - Thái Nguyên dự kiến sẽ khai mạc lúc 15 giờ ngày 21/12, với sự tham gia của Câu lạc bộ Hà Nội FC, Câu lạc bộ Thể Công Viettel, Câu lạc bộ PVF Công an nhân dân và Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên đảm bảo ngày 20/11 phải hoàn thiện cơ sở vật chất và các nội dung, sẵn sàng cho việc tổ chức các sự kiện.

Được khởi công xây dựng vào tháng 12/2022, sân vận động Thái Nguyên là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Dự án có tổng diện tích trên 15ha, với tổng vốn đầu tư trên 535 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư dự án.

Công trình có quy mô 22.000 chỗ ngồi, bảo đảm diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Sân vận động được trang bị mái che và hệ thống thiết bị hiện đại, đường pitch 8 làn chạy vòng và 10 làn chạy thẳng. Mặt sân được trồng cỏ Zeon Zoysia - giống cỏ tự nhiên sử dụng cho các sân vận động tiêu chuẩn quốc tế và được chứng nhận bởi ITGAP.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng của quốc gia và khu vực.