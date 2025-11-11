Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

‘Chốt’ thời gian khánh thành sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng

11-11-2025 - 11:05 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chủ tịch UBND Thái Nguyên đã thống nhất thời gian tổ chức Lễ khánh thành sân vận động tỉnh theo lịch chung của Chính phủ, tức vào Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chiều ngày 10/11, ông Bùi Văn Lương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức khánh thành sân vận động Thái Nguyên và giải bóng đá Tứ hùng - Thái Nguyên.

Theo thông tin tại cuộc họp, tỉnh Thái Nguyên dự kiến tổ chức khánh thành sân vận động tỉnh cùng thời gian tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm cả nước.

Với nhiệm vụ trên, ông Bùi Văn Lương giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện các nội dung kế hoạch gửi UBND tỉnh ban hành. Ông Lương thống nhất thời gian tổ chức Lễ khánh thành sân vận động tỉnh theo lịch chung của Chính phủ, tức ngày 19/12, đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu nội dung này một cách thống nhất, đồng bộ, thông suốt.

‘Chốt’ thời gian khánh thành sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Ngoài ra, Giải bóng đá Tứ hùng - Thái Nguyên dự kiến sẽ khai mạc lúc 15 giờ ngày 21/12, với sự tham gia của Câu lạc bộ Hà Nội FC, Câu lạc bộ Thể Công Viettel, Câu lạc bộ PVF Công an nhân dân và Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên đảm bảo ngày 20/11 phải hoàn thiện cơ sở vật chất và các nội dung, sẵn sàng cho việc tổ chức các sự kiện.

Được khởi công xây dựng vào tháng 12/2022, sân vận động Thái Nguyên là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Dự án có tổng diện tích trên 15ha, với tổng vốn đầu tư trên 535 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư dự án.

Công trình có quy mô 22.000 chỗ ngồi, bảo đảm diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Sân vận động được trang bị mái che và hệ thống thiết bị hiện đại, đường pitch 8 làn chạy vòng và 10 làn chạy thẳng. Mặt sân được trồng cỏ Zeon Zoysia - giống cỏ tự nhiên sử dụng cho các sân vận động tiêu chuẩn quốc tế và được chứng nhận bởi ITGAP.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng của quốc gia và khu vực.

Nguyệt Lượng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung tâm tài chính quốc tế: Cần nội địa hóa thay vì 'sao chép'

Trung tâm tài chính quốc tế: Cần nội địa hóa thay vì 'sao chép' Nổi bật

Tin vui: Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ năm sau

Tin vui: Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ năm sau Nổi bật

Kiến nghị kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan dự án cao tốc đi qua Cần Thơ

Kiến nghị kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan dự án cao tốc đi qua Cần Thơ

09:30 , 11/11/2025
Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc

Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc

08:50 , 11/11/2025
Hai dự án 34.000 tỷ của Việt Nam khó về đích đúng hạn, Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng làm ngay một việc

Hai dự án 34.000 tỷ của Việt Nam khó về đích đúng hạn, Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng làm ngay một việc

08:22 , 11/11/2025
Thông báo quan trọng liên quan đến 8 triệu phương tiện giao thông ở Hà Nội

Thông báo quan trọng liên quan đến 8 triệu phương tiện giao thông ở Hà Nội

07:50 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên