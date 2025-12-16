Hơn 400 tỷ đồng 'lột xác' vỉa hè nhiều tuyến đường ở TPHCM
TPHCM đang đồng loạt chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè ở nhiều tuyến đường trung tâm sau thời gian dài xuống cấp nhằm cải thiện diện mạo đô thị, đảm bảo an toàn cho người đi bộ và chuẩn bị chào đón Tết Bính Ngọ 2026.
Theo Sở Xây dựng TPHCM, nhiều đoạn vỉa hè sau nhiều năm khai thác đã xuống cấp, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Vì vậy, các đơn vị chức năng đã triển khai thi công cải tạo, thay mới gạch và nâng cấp mặt bằng vỉa hè tại các điểm trọng yếu.
Ghi nhận tại tuyến đường Lê Lợi, công nhân đang khẩn trương tháo dỡ lớp gạch cũ, chuẩn bị lát đá mới. Công trình được thi công liên tục nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thiện trước Tết.
Dự án chỉnh trang này có tổng kinh phí hơn 442 tỷ đồng, thực hiện trên khoảng 91 tuyến vỉa hè.
Đây là một trong những nỗ lực của TPHCM nhằm cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao an toàn giao thông cho người đi bộ và tạo ấn tượng tốt cho người dân cũng như du khách trước dịp Tết.
Trong quá trình thi công, nhiều đoạn đã được lát đá granite mới, nâng cao thẩm mỹ, khang trang hơn và tạo không gian thuận tiện cho người dân đi bộ.
Tại khu vực công viên 23/9, máy móc cơ giới được huy động để bóc tách lớp vỉa hè cũ.
Máy đào gắn búa thủy lực liên tục phá dỡ lớp đá và bê tông xuống cấp, tạo độ rung lớn để tách từng mảng vật liệu.
Công tác tháo dỡ vỉa hè diễn ra rầm rộ trên hàng loạt tuyến đường ở TPHCM.
Vật liệu được sử dụng đồng loạt trong các dự án là đá granite, loại đá có độ bền cao, chịu lực tốt, hạn chế nứt vỡ và chống trượt.
Việc lát đá granite cũng góp phần nâng cao thẩm mỹ đô thị, phù hợp với môi trường vỉa hè và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sở Xây dựng TPHCM nhận định việc cải tạo vỉa hè đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và cải thiện mỹ quan, đồng thời nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân.
Theo
Tiền Phong
