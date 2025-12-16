Hơn 400 tỷ đồng 'lột xác' vỉa hè nhiều tuyến đường ở TPHCM

Việc lát đá granite cũng góp phần nâng cao thẩm mỹ đô thị, phù hợp với môi trường vỉa hè và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sở Xây dựng TPHCM nhận định việc cải tạo vỉa hè đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và cải thiện mỹ quan, đồng thời nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân.