Công nghệ 16/12: Smartphone sắp bị giảm RAM, ChatGPT ra mắt chế độ mới

Khủng hoảng chip AI: Smartphone và laptop sắp giảm RAM

Theo Techspot , các chuyên gia cảnh báo rằng đợt smartphone cao cấp ra mắt năm tới có thể sẽ ít RAM hơn so với các mẫu hiện tại. Người dùng thậm chí có thể phải trả giá cao hơn cho thiết bị có dung lượng bộ nhớ thấp hơn, nguyên nhân chính là khủng hoảng chip nhớ toàn cầu do nhu cầu AI bùng nổ.

Chuyên gia cho rằng, sản xuất smartphone với 12GB RAM sẽ giảm mạnh, trong khi các mẫu tầm thấp với 4GB RAM sẽ tăng lên để bù đắp. Các phiên bản cao cấp với 16GB RAM sẽ trở nên khan hiếm và chắc chắn bị đội giá.

Thông số RAM trên smartphone và laptop có thể bị điều chỉnh do khủng hoảng chip toàn cầu. (Nguồn: TrendForce)

Không chỉ điện thoại, laptop cũng chịu ảnh hưởng. Các mẫu phổ thông khó giảm dưới 8GB RAM do giới hạn hệ điều hành, nhưng phân khúc trung cấp đang dần coi 8GB là tiêu chuẩn. Ở phân khúc cao cấp, xu hướng chuyển sang 16GB RAM thay vì 32GB hay 64GB.

Giá bộ nhớ đã tăng chóng mặt. Ví dụ, một bộ DDR5 48GB từng có giá dưới 150 USD vào cuối năm 2023, nay đã lên tới khoảng 450 USD.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên trì hoãn việc mua smartphone, laptop hoặc RAM mới cho đến khi nguồn cung ổn định và giá hạ nhiệt.

ChatGPT chuẩn bị ra mắt chế độ “Adult Mode”

OpenAI đang chuẩn bị tung ra một chế độ mới cho ChatGPT có tên gọi “Adult Mode”, nhằm mở rộng khả năng tương tác của chatbot với người dùng trưởng thành. Theo nguồn tin từ News18, chế độ này sẽ được triển khai với các tính năng nâng cao về cá nhân hóa, quyền kiểm soát nội dung và trải nghiệm người dùng.

Giao diện của ChatGPT sử dụng GPT-5. (Nguồn: OpenAI)

Chế độ Adult Mode được kỳ vọng sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ nhạy cảm của nội dung, bao gồm cả các chủ đề phức tạp hoặc mang tính riêng tư cao. Tuy nhiên, OpenAI vẫn sẽ duy trì các giới hạn nghiêm ngặt về an toàn và đạo đức, đảm bảo không vượt qua các ranh giới về nội dung gây hại hoặc vi phạm chính sách.

Ngoài ra, Adult Mode có thể tích hợp các tính năng như tùy chỉnh giọng điệu phản hồi, mở rộng khả năng trò chuyện theo ngữ cảnh dài hạn, và cải thiện độ chính xác trong các chủ đề nhạy cảm. Đây là một phần trong chiến lược của OpenAI nhằm cá nhân hóa AI theo nhu cầu thực tế của người dùng, đồng thời giữ vững tiêu chuẩn an toàn.

Chính phủ Mỹ săn tài năng nhân sự công nghệ trẻ

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố chương trình United States Tech Force, kéo dài 2 năm, nhằm tuyển khoảng 1.000 nhân sự công nghệ vào làm việc tại các cơ quan liên bang. Mức lương dự kiến dao động từ 130.000 đến 195.000 USD/năm.

Đây là chương trình hướng đến nhân sự giai đoạn đầu sự nghiệp, giúp họ vừa có cơ hội làm việc trong khu vực công, vừa mở đường sang khu vực tư nhân sau khi kết thúc. Chính phủ hợp tác với ít nhất 28 công ty công nghệ lớn như Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Amazon Web Services, OpenAI, Palantir, Oracle, Uber và xAI.

Ứng viên sẽ trải qua quy trình gồm nộp hồ sơ, đánh giá kỹ thuật, phỏng vấn với lãnh đạo cơ quan và kiểm tra lý lịch. Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) sẽ thực hiện vòng sơ tuyển trước khi chuyển cho các cơ quan quyết định.

Ngoài công việc thực tế, chương trình còn có chuỗi sự kiện với CEO các công ty, cùng hội chợ việc làm ở cả khu vực công và tư nhân. Các đối tác tư nhân sẽ cung cấp tài nguyên đào tạo, cố vấn và cam kết xem xét tuyển dụng sau khi ứng viên hoàn thành chương trình.

Phần lớn vị trí sẽ đặt tại Washington, DC, một số có thể làm việc từ xa tùy cơ quan. Chương trình không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm cụ thể, khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ sớm trên USA Jobs. Chính phủ kỳ vọng hoàn tất tuyển dụng trước cuối tháng 3.