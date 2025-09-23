Công an phát thông báo về hộ chiếu trên VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng VNeID tiếp tục được bổ sung tính năng tích hợp hộ chiếu phổ thông.

Đây được xem là bước tiến quan trọng, giúp người dân giảm bớt giấy tờ khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, thuận tiện hơn trong các chuyến đi quốc tế cũng như khi thực hiện những giao dịch hành chính.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết việc tích hợp hộ chiếu vào VNeID mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Người dân có thể xuất trình hộ chiếu điện tử ngay trên ứng dụng thay cho bản giấy trong một số trường hợp, đồng thời dễ dàng quản lý và tra cứu thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Nhờ đó, nguy cơ thất lạc hoặc hư hỏng hộ chiếu giấy được hạn chế đáng kể. Tính an toàn và bảo mật cũng được nâng cao khi thông tin được bảo vệ bằng công nghệ định danh điện tử hiện đại.

Tuy nhiên, để sử dụng đầy đủ tiện ích này, người dân cần bảo đảm đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại cơ quan Công an.

Bên cạnh đó, việc bảo mật tài khoản VNeID cũng vô cùng quan trọng, tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu hay mã OTP cho người khác. Khi đi ra nước ngoài, hộ chiếu giấy vẫn nên được mang theo để sử dụng trong những tình huống cần thiết, tránh rủi ro phát sinh.

Việc tích hợp hộ chiếu vào VNeID là một bước đi mạnh mẽ trong tiến trình số hóa giấy tờ cá nhân, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số và chính phủ số.

Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc mang lại sự thuận tiện, hiện đại và an toàn hơn cho người dân trong đời sống hàng ngày.

Để tích hợp hộ chiếu phổ thông vào ứng dụng VNeID, người dân thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất (từ 2.2.2 trở lên) trên App Store hoặc Google Play.

Bước 2: Đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (Nếu mức độ 1, hãy liên hệ công an xã, phường để được hỗ trợ).

Bước 3: Trên màn hình chính, chọn mục “Ví giấy tờ” (kế bên “Trang chủ”), sau đó chọn “Tích hợp giấy tờ”.

Bước 4: Chọn “Tạo mới yêu cầu”, tại trường thông tin “Loại thông tin” nhấp vào mục “Hộ chiếu”.

Bước 5: Nhập vào các trường thông tin cụ thể: số hộ chiếu, ngày hết hạn hộ chiếu và chọn “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng”, sau đó ấn "Gửi yêu cầu".

Bước 6: Chờ xét duyệt; sau khi xác thực thành công, hộ chiếu sẽ được hiển thị trong Ví giấy tờ trên VNeID; nếu bị từ chối, ứng dụng sẽ thông báo lý do để công dân chỉnh sửa và gửi lại.