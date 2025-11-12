Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-11-2025 - 17:35 PM | Kinh tế số

Trong bản cập nhật tháng 11, Zalo mang đến những cập nhật đáng chú ý, giúp người dùng tự do thể hiện bản thân và thực hiện giao dịch tiện lợi.

Thông báo mới từ Zalo- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Zalo mang đến ba nâng cấp nổi bật giúp người dùng vừa thể hiện phong cách riêng vừa giao dịch tiện lợi, bao gồm cập nhật trạng thái với loạt biểu tượng cảm xúc sinh động, sticker Zapy dô tri khoác diện mạo mới cực ‘ngầu’, và chuyển khoản nhanh qua 27 ngân hàng ngay trong ứng dụng.

Cập nhật trạng thái bằng biểu tượng thú vị

Một trong những cải tiến mới nhất của Zalo trong tháng 11 là tính năng cập nhật trạng thái bằng biểu tượng. Người dùng không cần câu chữ mà có thể chọn một biểu tượng để nhanh chóng bày tỏ tình trạng hiện tại.

Zalo đã chuẩn bị một bộ sưu tập các biểu tượng cảm xúc trực quan, sinh động, từ vui vẻ, ngạc nhiên… đến các hoạt động thường ngày như học bài, đang bận, chơi game… giúp người dùng truyền tải tâm trạng một cách sáng tạo.

Cách sử dụng:

Bước 1: Vào mục cá nhân, chọn Trạng thái.

Bước 2: Chọn biểu tượng phù hợp.

Bước 3: Cập nhật trạng thái và chia sẻ.

Thông báo mới từ Zalo- Ảnh 2.

Hướng dẫn cập nhập trạng thái nhanh trên Zalo

Lưu ý: Tính năng hiện đang được thử nghiệm và sẽ mở cho từng nhóm người dùng. Hãy sẵn sàng trải nghiệm những điều thú vị sắp tới!

2. Bộ sticker Zapy dô tri nâng cấp giao diện “cực ngầu”

Sticker là một trong những tính năng được người dùng Zalo yêu thích. Trong cập nhật lần này, Zapy - một trong những sticker được ưa chuộng nhất - chính thức trở lại với diện mạo mới đầy thú vị.

Với biểu cảm sinh động và thần thái cực “ngầu”, sticker Zapy dô tri hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hài hước, thú vị trong các cuộc trò chuyện.

Cách sử dụng: Người dùng có thể dễ dàng tải về tại Kho sticker Zalo . Hoặc truy cập theo liên kết: https://zalo.me/s/152137715888...

Thông báo mới từ Zalo- Ảnh 3.

3. Thêm nhiều ngân hàng hỗ trợ chuyển khoản nhanh từ Zalo

Hiện có 27 ngân hàng, chiếm 97% độ phủ thị trường, hỗ trợ chuyển khoản nhanh trực tiếp từ tin nhắn Zalo đến ứng dụng ngân hàng. Nhờ đó, người dùng có thể chuyển tiền nhanh chóng, an toàn mà không cần ghi nhớ số tài khoản người nhận. Giao dịch sẽ được xử lý trực tiếp trên ngân hàng liên kết.

Thông báo mới từ Zalo- Ảnh 4.

27 ngân hàng đã triển khai dịch vụ chuyển khoản nhanh qua Zalo

Cách sử dụng:

Bước 1: Người dùng bấm chuyển khoản từ thông tin tài khoản trong tin nhắn Zalo.

Bước 2: Kiểm tra thông tin người nhận, nhập số tiền và chọn ngân hàng chuyển khoản.

Bước 3: Xác nhận thông tin và tiến hành chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng.

Người dùng hãy cập nhật phiên bản mới nhất của Zalo để có thể trải nghiệm các tính năng mới này.

Dừng ngay 5 thói quen này nếu không muốn mất tiền trong tài khoản, lộ thông tin cá nhân

Bích Hường

Nhịp sống thị trường

