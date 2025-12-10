Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện qua Zalo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ trú tại huyện Thủy Nguyên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ 264 triệu đồng thông qua hình thức làm nhiệm vụ online để nhận hoa hồng.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân bị một tài khoản Zalo lạ chủ động kết bạn, sử dụng tên “Nguyễn Quang Thái”, tự giới thiệu làm việc tại một công ty logistics quốc tế. Trong quá trình trò chuyện, đối tượng mời nạn nhân tham gia “hỗ trợ vận chuyển hàng, xác nhận đơn” trên một website có giao diện giống sàn thương mại điện tử.

Sau khi đăng ký tài khoản, nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn để hoàn thành từng nhiệm vụ. Đối tượng khẳng định toàn bộ số tiền sẽ được hoàn lại kèm hoa hồng.

Bị hại được một tài khoản Zalo lạ chủ động nhắn tin làm quen. (Ảnh minh hoạ)

Ở các nhiệm vụ đầu, nạn nhân đều nhận lại tiền đầy đủ, tạo niềm tin rằng công việc hợp pháp. Khi đã tin tưởng, nạn nhân tiếp tục chuyển hơn 85 triệu đồng cho một tài khoản công ty kinh doanh nông sản và tiếp tục được hoàn tiền.

Đến các nhiệm vụ tiếp theo, hệ thống ảo nâng dần giá trị giao dịch, yêu cầu thực hiện nhiều lệnh chuyển khoản liên tiếp. Tin rằng sẽ tiếp tục được hoàn trả, nạn nhân đã thực hiện tổng cộng 10 giao dịch với số tiền lên đến 3 tỷ 264 triệu đồng, chuyển vào nhiều tài khoản đứng tên khác nhau.

Khi hoàn thành nhiệm vụ, website bất ngờ báo “lỗi kỹ thuật”, khóa chức năng rút tiền và yêu cầu chuyển thêm tiền để “mở khóa”. Lúc nạn nhân tìm cách liên lạc lại, tài khoản Zalo “Nguyễn Quang Thái” đã chặn liên hệ, website cũng không thể truy cập. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân lập tức đến cơ quan Công an trình báo.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy các tài khoản nhận tiền đều do người khác đứng tên, có dấu hiệu tài khoản thuê hoặc bị chiếm đoạt. Dòng tiền được chuyển qua nhiều ngân hàng và các đơn vị trung gian thanh toán nhằm che giấu dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức việc làm online có lợi nhuận cao bất thường, đặc biệt là các nhiệm vụ yêu cầu nộp tiền trước để nhận hoa hồng. Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập đường link lạ và tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh danh tính, tính pháp lý của bên giao dịch. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được hỗ trợ.