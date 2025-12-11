'Trợ lý thuế cá nhân' hỗ trợ người nộp thuế

eTax Mobile đã liên tục được nâng cấp theo định hướng "một cửa - một điểm chạm"

Ứng dụng giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ vào bất cứ thời điểm nào

Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến và trực tiếp toàn quốc nhằm tập huấn các tính năng mới của ứng dụng eTax Mobile và triển khai Chatbot AI hỗ trợ người nộp thuế.

Đây là hoạt động quan trọng nhằm giúp công chức thuế các cấp nắm vững, hiểu đúng và sử dụng thành thạo những chức năng mới của hệ thống, từ đó nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, trong quá trình đăng ký, kê khai, nộp thuế một cách thuận tiện, giảm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, sau gần 4 năm vận hành, eTax Mobile đã liên tục được nâng cấp theo định hướng "một cửa - một điểm chạm". Ứng dụng hiện tích hợp đăng nhập qua VNeID và cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ quan trọng như đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, nộp thay, tra cứu nghĩa vụ tài chính, đăng ký hoặc điều chỉnh thông tin hóa đơn điện tử và phản hồi thông tin liên quan đến hộ kinh doanh. Mục tiêu nhất quán là giúp người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ vào bất cứ thời điểm nào, không phụ thuộc giờ hành chính hay phải đến trụ sở cơ quan thuế.

“Trợ lý thuế cá nhân” với nhiều ưu điểm nổi bật

Trong bối cảnh nhu cầu được hỗ trợ tức thời tăng cao, đặc biệt khi dữ liệu và quy mô người nộp thuế ngày càng lớn, ngành Thuế đã có bước tiến mới khi đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ trực tiếp trên eTax Mobile từ ngày 6/12/2025. Chatbot AI được tích hợp sâu với cơ sở dữ liệu quản lý thuế, cho phép người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên, đặt câu hỏi và nhận phản hồi tức thì.

Công cụ hoạt động 24/7, hỗ trợ tra cứu thông tin về nợ thuế, cưỡng chế, tình trạng xuất cảnh, đồng thời tích hợp chuyển giọng nói thành văn bản, đọc lại câu trả lời và tiếp nhận đánh giá từ người nộp thuế để tự học và hoàn thiện liên tục. Việc này thể hiện rõ định hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm trong cải cách hành chính.

Ông Mai Sơn cho biết năm 2025 là cột mốc đột phá của eTax Mobile. Từ tháng 3/2022 đến nay, ứng dụng đã có hơn 13 triệu lượt tải và cài đặt. Nền tảng xử lý 17,2 triệu giao dịch nộp thuế với tổng số tiền hơn 26,5 nghìn tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, số lượng đăng ký mới đạt hơn 7 triệu lượt, bằng 1,2 lần tổng ba năm trước. Số giao dịch phát sinh lên tới 13,3 triệu, gấp hơn 3,36 lần các năm trước; số tiền nộp đạt gần 18 nghìn tỷ đồng, cao gấp hơn hai lần giai đoạn trước.

eTax Mobile hiện đứng vị trí số 1 trong nhóm ứng dụng "Kinh doanh" trên App Store Việt Nam, phản ánh mức độ phổ biến và sự tin tưởng rộng rãi của người dân.

Việc tích hợp Chatbot AI vào eTax Mobile được đánh giá là giải pháp số tối ưu trong cải cách thủ tục thuế. Trước đây, người nộp thuế phải liên hệ qua tổng đài hoặc đến trực tiếp bộ phận một cửa để được giải đáp, trong khi các kênh này dễ quá tải vào thời điểm cao điểm. Chatbot AI khắc phục hạn chế này nhờ khả năng phản hồi liên tục, tức thời và xử lý lượng lớn câu hỏi cùng lúc mà không bị gián đoạn.

Dựa trên mô hình dữ liệu lớn, Chatbot có thể hiểu câu hỏi ở dạng ngôn ngữ tự nhiên, đưa ra hướng dẫn phù hợp theo từng sắc thuế, từng loại nghĩa vụ và từng nhóm người nộp thuế. Nhờ đó, quy trình hỗ trợ được chuẩn hóa, thống nhất, giảm nguy cơ sai sót hoặc khác biệt trong cách giải thích giữa các địa phương.

Với người nộp thuế, đặc biệt là hộ kinh doanh, Chatbot AI được xem như một "trợ lý thuế cá nhân" đồng hành trong suốt quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính. Người dùng có thể nhanh chóng tìm hiểu quy định mà không cần phải đọc toàn bộ văn bản pháp luật dài và khó hiểu. Khi cần thực hiện một thủ tục cụ thể như đăng ký thuế, khai lệ phí môn bài hay chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, Chatbot sẽ hướng dẫn từng bước, đi kèm các đường dẫn thao tác ngay trong ứng dụng, giúp hạn chế đáng kể sai sót. Hệ thống cũng có thể nhắc nhở người nộp thuế khi sắp đến hạn nộp, thời điểm phải cập nhật doanh thu hoặc khi có nghĩa vụ tài chính phát sinh, nhờ đó giúp hộ kinh doanh chủ động hơn trong quản lý và tuân thủ.

Không chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi, Chatbot AI còn hỗ trợ hộ kinh doanh trong các giao dịch thực tế như tạo hóa đơn điện tử, nộp thuế qua ngân hàng liên kết hoặc tra cứu nghĩa vụ thuế bằng mã định danh. Điều này giúp hộ kinh doanh không phải đến cơ quan thuế hay sử dụng dịch vụ trung gian, tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí.

Trong một số trường hợp, Chatbot còn có thể ước tính nghĩa vụ thuế dựa trên doanh thu do người dùng cung cấp, hỗ trợ hộ kinh doanh lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn, đặc biệt hữu ích với những ngành nghề mang tính mùa vụ.

Chatbot AI cũng là công cụ giúp hộ kinh doanh tiếp cận nhanh các kiến thức về quản lý tài chính và hóa đơn chứng từ, vốn là những nội dung khó và ít được tiếp cận trước đây. Khi hộ chuyển từ phương pháp thuế khoán sang kê khai, Chatbot giúp họ nắm rõ cách ghi nhận chi phí, lưu trữ chứng từ hay lập báo cáo đúng quy định, từ đó hoạt động minh bạch và hiệu quả hơn.

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, Chatbot AI được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn tại Việt Nam.