Phối hợp đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt

UBND thành phố Cần Thơ và UBND tỉnh Cà Mau làm việc với EVNNPT về tiến độ dự án đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt - Ảnh: EVNNPT

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ và ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các sở, ngành của 2 địa phương.

Về phía EVNNPT có ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Tổng giám đốc; ông Lê Tuấn Anh, Phó Giám đốc Ban QLDA Truyền tải điện (NPTPMB), lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPT.

Dự án đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB được giao quản lý điều hành dự án. Dự án này có quy mô xây dựng mới tuyến đường dây 500kV 2 mạch, dài khoảng 135,6 km, xuất phát từ cột cổng Sân phân phối 500 kV Nhà máy điện LNG Bạc Liêu và kết thúc tại cột cổng 500 kV TBA Thốt Nốt; tuyến đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau và thành phố Cần Thơ; xây dựng mới và lắp thiết bị hoàn chỉnh cho 2 ngăn lộ 500 kV tại trạm 500 kV Thốt Nốt hiện hữu.

Đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau gồm 7 xã: Xã Vĩnh Hậu, xã Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ, xã Châu Thới, xã Vĩnh Thanh, xã Phước Long, xã Ninh Quới.

Đoạn tuyến qua địa bàn thành phố Cần Thơ (12 xã/phường): xã Xà Phiên, xã Vĩnh Thuận Đông, xã Vị Thủy, xã Vị Thanh 1, xã Trường Long Tây, xã Trường Xuân, xã Thới Lai, xã Đông Hiệp, xã Thới Hưng, xã Trung Hưng, phường Trung Nhứt, phường Thuận Hưng.

Tiến độ dự án hoàn thành đồng bộ với giai đoạn vận hành nhà máy điện LNG Bạc Liêu.

Đến nay, tỉnh Cà Mau và thành phố Cần Thơ đang đẩy nhanh các thủ tục thỏa thuận tuyến. Trong đó, ngày 8/12/2025, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản chấp thuận hướng tuyến dự án đoạn qua địa bàn tỉnh Cà Mau. Về phía thành phố Cần Thơ, các sở, ngành, địa phương đang khẩn trương xem xét để sớm chấp thuận hướng tuyến.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Ngọc Tân cho biết đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm truyền tải công suất của các nhà máy điện (NMĐ) LNG Bạc Liêu vào hệ thống điện quốc gia.

Cùng với các đường dây 500 kV khác trong khu vực (Thốt Nốt - Đức Hòa; Đức Hòa - Cầu Bông; Đức Hòa - Phú Lâm…), dự án có nhiệm vụ truyền tải, liên kết lưới 500 kV giữa các vùng trong hệ thống nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cung cấp điện cho khu vực miền Nam và phụ cận.

Đồng thời góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, tăng cường ổn định hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Để đảm bảo giải tỏa công suất tổ máy 1 của dự án Nhà máy điện LNG Bạc Liêu, rất cần sự chung sức của 2 địa phương trong công tác thỏa thuận hướng tuyến, chấp thuận chủ trương đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án khởi công trong quý II/2027 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý IV/2028.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPT nêu loạt kiến nghị đối với UBND thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau tại buổi làm việc- Ảnh: EVNNPT

EVNNPT đề nghị thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau xem xét cập nhật hướng tuyến đường dây 500 kV vào quy hoạch tích hợp của địa phương; xem xét bổ sung Quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác liên quan của dự án; xem xét tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết sớm hồ sơ thực hiện chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau cảm ơn EVNNPT đã quan tâm, đầu tư các dự án truyền tải điện trên địa bàn, góp phần giải tỏa công suất các nhà máy điện và đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Nhấn mạnh đây là dự án rất quan trọng đối với Cà Mau, bởi nếu nguồn điện được xây dựng xong mà không có đường dây truyền tải để giải tỏa công suất, thì nhà máy sẽ không phát huy được hiệu quả. Lãnh đạo 2 địa phương đánh giá cao và hoan nghênh sự chủ động của EVNNPT trong việc khẩn trương triển khai các thủ tục nhằm đảm bảo tiến độ đồng bộ với Nhà máy điện LNG Bạc Liêu.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của EVNNPT, Lãnh đạo 2 địa phương khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ vướng mắc. Đối với dự án này cần thành lập tổ công tác giữa 2 tỉnh và EVNNPT để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Lãnh đạo 2 địa phương giao các sở, ngành, xã, phường phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để xây dựng hướng tuyến chính xác, tránh điều chỉnh trong quá trình thi công.

Đồng thời đề nghị EVNNPT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương liên quan của tỉnh để triển khai dự án đồng bộ, nhịp nhàng, phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu – Thốt Nốt đảm bảo tiến độ, đồng bộ với dự án Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu.