Từ chuyện một phụ huynh phải đi 19km lên trụ sở UBND xã để lấy xác nhận khai sinh, rồi lại gửi ra Hà Nội cho con, Thủ tướng nhấn mạnh điều này

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên họp (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại Phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, để đạt được các mục tiêu chiến lược, chúng ta đã xác định mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và từ 10% trở lên trong năm 2026 cũng như các năm tiếp theo.

Để thúc đẩy tăng trưởng, liên tục trong nhiều năm, chúng ta phải làm mới các động lực tăng trưởng cũ (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới (kinh tế số, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…); thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Về vai trò quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, Thủ tướng cho biết, Bộ Chính trị ban hành 7 Nghị quyết quan trọng và đang chuẩn bị ban hành các Nghị quyết khác về kinh tế nhà nước, đầu tư nước ngoài, phát triển văn hóa. Trong đó, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là Nghị quyết được ban hành đầu tiên.

Theo Thủ tướng, vừa qua, chúng ta đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt cả về thể chế, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và Đề án 06, phía trước còn rất nhiều việc phải làm.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá những việc đã làm, những nội dung chưa thực hiện được; rà soát các nhiệm vụ đã được giao; làm rõ kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững tại các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, tập trung thảo luận, phân tích những nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với đánh giá cán bộ, cá thể hóa trách nhiệm; xây dựng cơ sở dữ liệu; xây dựng công dân số; cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo.

Thủ tướng nêu rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; các bộ trưởng, trưởng ngành phải rất quan tâm, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nhắc lại một ví dụ cụ thể gặp tại Thanh Hóa, khi một phụ huynh phải đi 19km lên trụ sở UBND xã để lấy xác nhận khai sinh cho con đang là sinh viên, rồi lại gửi ra Hà Nội.

Cho biết đã hướng dẫn người dân truy cập ứng dụng VNeID, trong đó có đầy đủ dữ liệu về quan hệ nhân thân trong gia đình, cũng như thông tin ngày sinh, nơi sinh… của từng người, Thủ tướng nhấn mạnh, phải tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người dân.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo, những việc, những thủ tục không cần thiết mà người dân vẫn phải làm thì chúng ta phải mạnh dạn cắt bỏ, dứt khoát cắt bỏ.

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; lãnh đạo Bộ Công an báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06; lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính; cũng như các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025 trong các lĩnh vực.