Công ty yêu cầu giấy xác nhận ‘thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng’ do UBND xã cấp để đăng ký người phụ thuộc, nhưng UBND xã từ chối, Cơ quan Thuế nói gì?

Cổng thông tin điện tử Chính phủ vừa đăng tải thắc mắc của ông Nguyễn Đức Trường (tỉnh Bắc Ninh) về việc khi bản thân đăng ký người phụ thuộc là mẹ (ngoài độ tuổi lao động, không có lương hưu), công ty yêu cầu giấy xác nhận “thu nhập dưới 1 triệu đồng/tháng” do UBND xã cấp. Tuy nhiên UBND xã từ chối vì không có thủ tục hành chính xác nhận thu nhập hoặc lương hưu của người dân.

Với sự việc này, ông Trường hỏi, việc yêu cầu xác nhận như vậy có còn đúng quy định không? Trong trường hợp không có xác nhận của UBND xã, người nộp thuế có thể sử dụng loại giấy tờ nào để chứng minh điều kiện giảm trừ?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Tại tiết d.3 điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

"Điều 9. Các khoản giảm trừ

1. Giảm trừ gia cảnh

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều này.

… đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4 điểm d khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng".

Cũng theo Thuế tỉnh Bắc Ninh, tại Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định:

"g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp, giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...)".

Tại khoản 2 Điều 17 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

"Điều 17. Trách nhiệm của người nộp thuế

… 2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế".

Như vậy, căn cứ các quy định trên, trường hợp người phụ thuộc là cha, mẹ của người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện giảm trừ gia cảnh thì khi nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC.

Người nộp thuế phải cam kết và chịu trách nhiệm về việc người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng không vượt quá 1.000.000 đồng. Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ Thuế tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn.