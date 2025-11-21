Tin vui: Cụm dự án lên tới 1,4 tỷ USD của Việt Nam ấn định ngày vận hành

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chiều 20/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng cụm dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai.

Cụm dự án do Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư, tổng công suất thiết kế là 1.624 MW, tổng mức đầu tư lên tới 1,4 tỷ USD. Đây là một trong số ít dự án có tổ máy turbine khí công suất (trên 500MW), cũng như hiệu suất khí (trên 60%) lớn nhất trên thế giới. Sau khi đi vào vận hành, cụm dự án sẽ đóng góp 9 tỷ kWh cho lưới điện quốc gia mỗi năm.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc PV Power cho biết, đây là hai nhà máy điện khí LNG có giá thành đầu tư rẻ nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Hai nhà máy được đầu tư xây dựng đúng tiến độ, không vượt tổng vốn đầu tư được phê duyệt nhờ sự trợ giúp, giáp sát của Hội đồng thẩm định. Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đã đủ điều kiện để đưa vận hành thương mại vào 20/11, trong khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 sẽ hội đủ điều kiện để đưa vận hành thương mại vào tháng 12.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại buổi kiểm tra (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Qua khảo sát, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng chứng kiến một trong những cụm dự án trọng điểm của ngành dầu khí đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào vận hành thương mại.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dự án góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, thu hút các dự án công nghệ cao, nhu cầu điện năng lớn như trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, dự án góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng hướng tới hiện thực hoá cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đóng góp thiết thực vào ngân sách của tỉnh Đồng Nai.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị PV Power tiếp tục phối hợp với Hội đồng thẩm định để đánh giá về mức độ hiện đại của cụm nhà máy, hoàn thiện công tác nghiệm thu. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị nhà thầu quốc tế tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư trong công tác đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ vận hành để PV Power tự chủ trong vận hành cụm nhà máy.

Cũng tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai bàn giao mặt bằng để xây dựng 17 móng cột điện thuộc dự án đường dây 220kV để giải tỏa công suất của các nhà máy.

Đối với các kiến nghị của PV Power, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trên tinh thần nếu hiệu quả phải áp dụng ngay.