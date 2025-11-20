Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án khu công nghiệp hơn 1.870 tỷ đồng, tập trung thu hút lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác… của Kinh Bắc giờ ra sao?

20-11-2025 - 14:52 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án có quy mô 140,34ha, được định hướng đầu tư xây dựng trở thành khu công nghiệp đa ngành, công nghệ cao, tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực điện tử, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác,…

Chiều 19/11, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp (KCN) Quế Võ mở rộng II.

Đây là dự án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 28/4/2025.

Dự án có quy mô 140,34ha, triển khai tại xã Chi Lăng và các phường Bồng Lai, Phương Liễu, Quế Võ, với tổng vốn đăng ký là 1.878 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Quế Võ mở rộng II được Kinh Bắc định hướng đầu tư xây dựng trở thành khu công nghiệp đa ngành, công nghệ cao, tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực điện tử, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác,… phù hợp với định hướng phát triển của chung của tỉnh Bắc Ninh.

Theo Kinh Bắc, dự án được triển khai với mong muốn tiếp nối thành công của khu công nghiệp Quế Võ và Quế Võ mở rộng - khu công nghiệp đầu tiên được doanh nghiệp đầu tư xây dựng từ năm 2003 tại tỉnh Bắc Ninh, đã thu hút hàng trăm dự án FDI trong lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến hết ngày 18/11, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, phường Bồng Lai chi trả đạt 95,6%, đã giải ngân hơn 132 tỷ đồng. Các tổ dân phố Mộ Đạo, Trúc Ổ và Vũ Dương cơ bản hoàn thành. Xã Chi Lăng chi trả đạt 51,3%. Phường Phương Liễu chi trả tại Mao Lại cho 6/18 hộ; tai Mao Yên đang chi trả từ 19/11.

Tổng số mộ cần di dời toàn phường là trên 219 ngôi. Phường Quế Võ đang lập phương án, chuẩn bị niêm yết công khai và chi trả từ ngày 30/11. Tính chung toàn dự án, diện tích đã hoàn thành chi trả đạt 62,3/92,9 ha, tương đương trên 67%, tổng số tiền giải ngân hơn 268 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước yêu cầu gấp rút về mặt bằng để thu hút nhà đầu tư chiến lược, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng một số khu vực quan trọng trong phạm vi dự án còn nhiều tồn tại, vướng mắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh đánh giá tiến độ triển khai dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn một số khó khăn cần được các địa phương và nhà đầu tư tập trung tháo gỡ, nhất là công tác chi trả giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan.

Ông Thịnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm các vướng mắc về nguồn gốc đất, áp giá bồi thường, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng theo kế hoạch; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện phương án kỹ thuật, hồ sơ hạ tầng, phối hợp tốt với địa phương trong quá trình triển khai thi công.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Do đó, ông Sơn yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, giữ vững kỷ cương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, giải quyết triệt để các tồn tại để bảo đảm tiến độ chung.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết, tập trung hoàn thiện hồ sơ, phương án kỹ thuật và chuẩn bị tốt điều kiện thi công hạ tầng. Đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành và địa phương; thường xuyên rà soát, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

