28-11-2025 - 17:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại danh sách do Cục Cảnh sát Giao thông công bố, hai lỗi vi phạm phổ biến nhất là điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông đã đăng tải danh sách 166 trường hợp xe vi phạm trật tự, an toàn giao thông, được phát hiện qua camera AI.

Theo đó, từ 12 giờ ngày 26/11 đến 12 giờ ngày 27/11, Camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 13.652 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 72 km/h. Tại đây, đơn vị phát hiện 10 trường hợp không thắt dây đai an toàn, đã được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định. 

Qua trích xuất camera được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã phát hiện 19 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 133 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu; 2 trường hợp đi ngược chiều. 

Bên cạnh đó, camera AI tại đường Lê Văn Lương ghi nhận 2 trường hợp đi sai làn đường. Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

300 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Một số trường hợp vi phạm trong thời gian từ ngày 26/11 đến ngày 27/11 (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Trước đó, vào ngày 26/11, Cục Cảnh sát Giao thông đã đăng tải danh sách 134 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, được phát hiện thông qua camera AI. 

Theo đó, từ 12 giờ ngày 25/11 đến 12 giờ ngày 26/11, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 13.434 phương tiện đi qua, với tốc độ trung bình 74km/h. Hệ thống phát hiện 5 trường hợp không thắt dây đai an toàn, đã được lực lượng chức năng thông tin tới chủ phương tiện.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, đơn vị phát hiện 8 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 113 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 3 trường hợp đi ngược chiều. 

Ngoài ra, Cục Cảnh sát Giao thông cũng phát hiện 4 trường hợp đi sai làn đường tại đường Lê Văn Lương. Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

300 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

300 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Một số trường hợp vi phạm trong thời gian từ ngày 25/11 đến ngày 26/11 (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Xe máy không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ bị phạt ra sao theo Nghị định 168?

Căn cứ điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Còn căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguyệt Lượng

