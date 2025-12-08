Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chính thức khởi động đào tạo kỹ sư chế tạo chip, đặt nền móng cho nhà máy bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

08-12-2025 - 16:40 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khoá đào tạo đầu tiên sẽ quy tụ 20 kỹ sư thuộc khối chế tạo chip.

Chiều 4/12/2025, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp cùng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) tổ chức chương trình đào tạo kỹ sư chế tạo chip bán dẫn. Đây là hoạt động mở đầu và mang ý nghĩa nền tảng trong việc chuẩn bị nguồn lực vận hành nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam – nhiệm vụ được Chính phủ giao Bộ Quốc phòng và Viettel triển khai.

Khóa đào tạo đầu tiên quy tụ 20 kỹ sư thuộc khối chế tạo chip (Fab) của Trung tâm bán dẫn Viettel (VSI). Trong gần 300 giờ học, học viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về công nghệ chế tạo chip, kỹ năng sử dụng và thao tác trên thiết bị phòng sạch, đồng thời thực hành tích hợp quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp. Chương trình được xây dựng để đảm bảo học viên nắm vững cả nền tảng lý thuyết lẫn kỹ năng thực hành trên các thiết bị hiện đại đang được sử dụng phổ biến trong ngành bán dẫn toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, Nguyễn Vũ Hà nhấn mạnh việc xây dựng nhà máy bán dẫn đầu tiên không chỉ là một dự án công nghệ mà còn là khát vọng của quốc gia trong hành trình làm chủ công nghệ lõi:

Đề án nhà máy bán dẫn đầu tiên sẽ giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thực tế, giúp nhà khoa học, startup, doanh nghiệp công nghệ có thể biến ý tưởng thành sản phẩm, biến nghiên cứu thành đóng góp hữu hình cho đất nước. Đồng thời, mở ra một hệ sinh thái bán dẫn nơi thế hệ kỹ sư Việt Nam được đào tạo, trưởng thành và tiếp tục đào tạo những thế hệ tiếp theo ”.

Khoá đào tạo nâng cao kỹ sư lĩnh vực chế tạo Chip bán dẫn được khai giảng hôm 4/12.

Phó TGĐ Nguyễn Vũ Hà nhấn mạnh Viettel luôn coi con người là yếu tố quyết định. Việc hợp tác đào tạo với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – đơn vị sở hữu thế mạnh khoa học cơ bản, hệ thống phòng sạch hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm – chính là bước đi đầu tiên để hình thành lực lượng kỹ sư nòng cốt có khả năng vận hành và làm chủ dây chuyền chế tạo chip trong tương lai.

Khóa đào tạo đầu tiên quy tụ 20 kỹ sư thuộc khối Fab của Trung tâm Bán dẫn Viettel (VSI). Trong gần 300 giờ học, học viên được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu về công nghệ chế tạo chip, kỹ năng sử dụng và thao tác trên thiết bị phòng sạch, đồng thời thực hành tích hợp quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Chương trình được xây dựng để đảm bảo học viên nắm vững cả nền tảng lý thuyết lẫn kỹ năng thực hành trên các thiết bị hiện đại đang được sử dụng phổ biến trong ngành bán dẫn toàn cầu.

Đại diện Nhà trường ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trong quá trình xây dựng nội dung đào tạo, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng Viettel trong công tác chuẩn hóa, đào tạo và nghiên cứu phục vụ ngành bán dẫn – lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn đang được ưu tiên phát triển. Theo Nhà trường, đây là mô hình hợp tác điển hình giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, đóng góp thiết thực cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn quốc gia.

Đại diện học viên, TS. Hà Dương Long chia sẻ rằng khóa học không chỉ là cơ hội để nâng cao kiến thức và tích lũy kinh nghiệm thực tế, mà còn là trách nhiệm đóng góp vào mục tiêu làm chủ công nghệ chế tạo và hoàn thiện chuỗi cung ứng bán dẫn của Việt Nam trong thời gian tới.

Việc khai giảng chương trình đào tạo kỹ sư chế tạo chip bán dẫn là bước đi cụ thể thể hiện quyết tâm của Viettel trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam sau khi đề án được phê duyệt. Đây cũng là đóng góp quan trọng của Viettel trong tiến trình hình thành hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam, tạo nền tảng để đất nước vươn lên làm chủ công nghệ chiến lược trong giai đoạn mới.

