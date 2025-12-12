Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành sẽ diễn ra thế nào?

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết đã hoàn tất 100% hạng mục chuẩn bị cho các chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) vào trung tuần tháng 12-2025.

VATM đã hoàn tất việc lắp đặt Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Long Thành

Hạ tầng kỹ thuật: Cơ chế dự phòng nhiều lớp

VATM đã triển khai công tác chuẩn bị đồng bộ trên các phương diện hạ tầng, hệ thống kỹ thuật, nhân lực và tổ chức vận hành để đến ngày 19-12, toàn bộ hệ thống bảo đảm hoạt động bay tại Long Thành được đưa vào hoạt động ổn định.

Điểm đột phá trong công tác kỹ thuật của VATM lần này là việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn "đa tầng, đa lớp". Các hệ thống thiết yếu như thông tin liên lạc, dẫn đường, giám sát, chuyển điện văn và quan trắc khí tượng không chỉ được lắp đặt đầy đủ mà còn được rà soát, xác nhận độ sẵn sàng kỹ thuật với cơ chế dự phòng nhiều lớp. Điều này đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7 với chất lượng cao nhất, loại trừ mọi nguy cơ gián đoạn dịch vụ ngay cả trong những tình huống khắc nghiệt nhất.

Trên khu bay, phương thức khai thác theo các kịch bản thực tế đã hoàn toàn bảo đảm điều kiện tiếp nhận và dẫn dắt máy bay.

Sau nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, VATM đã hoàn thiện hệ thống tổ chức vùng trời hàng không dân dụng cho khu vực phía Nam đặc biệt, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với tập đoàn Boeing, VATM đã tối ưu hóa các phương thức bay tại sân bay Long Thành trong mối tương quan phức tạp với sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay quân sự Biên Hòa. Bộ phương thức bay này đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn, ban hành từ sớm và sẵn sàng áp dụng đồng bộ từ ngày 19-12-2025.

VATM đã hoàn chỉnh việc thi công lắp đặt Đài dẫn đường DVOR/DME Long Thành

Trong chuyến bay kỹ thuật tới, các máy bay sẽ thực hiện phương thức khởi hành, đến và tiếp cận theo đúng tiêu chuẩn, minh chứng cho khả năng của VATM trong việc thiết kế phương thức bay đáp ứng yêu cầu khai thác đồng thời hai sân bay lớn có vị trí địa lý gần nhau.

Nhân lực và quy trình tiệm cận chuẩn mực ICAO và CANSO

Đội ngũ kiểm soát viên không lưu, nhân viên kỹ thuật, khí tượng, thủ tục bay và tìm kiếm cứu nạn đều đã hoàn thành huấn luyện và được bố trí ca kíp theo đúng tài liệu khai thác cơ sở được phê chuẩn. Toàn bộ hệ thống tài liệu, quy trình và phương án an ninh an toàn chất lượng được xây dựng và thẩm định qua nhiều vòng kiểm tra kỹ lưỡng, tuân thủ các tiêu chuẩn mới nhất và cao nhất của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO).

VATM đã xây dựng chi tiết các kịch bản xử lý tình huống bất thường và khẩn nguy bao quát mọi nguy cơ, bao gồm: Xử lý mất liên lạc, sự cố kỹ thuật máy bay; Ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp (UAV trái phép, sự cố an ninh mạng); Phương án dẫn dắt máy bay chuyển hướng về Tân Sơn Nhất khi cần thiết…

Lực lượng điều hành tại Đài Kiểm soát không lưu Long Thành, Trung tâm Tiếp cận Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh đã được tập huấn kỹ lưỡng để duy trì sự hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo luồng thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

Ngày 10-12, đoàn công tác Cục Hàng không Việt Nam đã kiểm tra công tác huấn luyện trên hệ thống mô phỏng giả định (SIM) dành cho các kiểm soát viên không lưu sẽ đảm nhiệm công tác điều hành bay tại sân bay Long Thành.

VATM đang dốc toàn bộ lực lượng cho việc lắp đặt hệ thống trang thiết bị trên Đài Kiểm soát không lưu Long Thành

Hình ảnh tại phòng Sim trong buổi huấn luyện kiểm soát viên không lưu

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 15-12. Sự thành công của sự kiện này sẽ là minh chứng cho thấy VATM hoàn toàn làm chủ công nghệ, sẵn sàng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay tại sân bay Long Thành, góp phần đưa dự án trọng điểm quốc gia về đích đúng tiến độ.