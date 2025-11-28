Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin mới về dự án nhà máy điện rác hơn 3.000 tỷ đồng, công suất 1.250 tấn rác thải/ngày

28-11-2025 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện nay dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc về Quy hoạch tỉnh, dẫn đến chưa đủ điều kiện thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, chiều 27/11, ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện nay dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc về Quy hoạch tỉnh (công suất nguồn của Dự án trong Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh chưa đồng bộ, Quy hoạch đấu nối của Dự án chưa có trong Quy hoạch tỉnh), dẫn đến chưa đủ điều kiện thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, việc xây dựng dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa mang lại ý nghĩa kép về môi trường - kinh tế bằng cách giải quyết vấn đề xử lý rác thải và tạo ra nguồn năng lượng sạch... 

Vì vậy, ông Lê Huyền đề nghị chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo hoàn thành Dự án đúng hoặc vượt tiến độ đã đề ra.

Thông tin mới về dự án nhà máy điện rác hơn 3.000 tỷ đồng, công suất 1.250 tấn rác thải/ngày- Ảnh 1.

Ông Lê Huyền tại buổi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa (Ảnh: CTTĐ tỉnh Khánh Hòa)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài chính, Sở Công Thương cập nhật các nội dung của Dự án vào phương án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch điện VIII.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại các văn bản UBND tỉnh đã chỉ đạo và hiện trạng thực tế tại khu vực triển khai Dự án để hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực của ngành. Trong quý I/2026, Sở phải báo cáo UBND tỉnh phương án cung cấp nguồn rác cho Nhà máy điện rác Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, UBND xã Suối Dầu khẩn trương phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để nhà đầu tư có cơ sở trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án; làm việc với các đơn vị liên quan nhanh chóng thực hiện công tác cho thuê đất, giải phóng mặt bằng khu vực nằm trong vùng Dự án...

Dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa được xây dựng tại xã Suối Dầu, với diện tích 10,87ha. Dự án do Công ty Cổ phần Thành phố mới Khánh Hòa làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư là 3.250 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong quý III/2026 đến quý III/2027 sẽ triển khai thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, đến quý IV/2027 sẽ đưa Dự án vào vận hành thử nghiệm.

Một trong những hạng mục chính của Dự án là xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường, với công suất 1.000 tấn rác thải rắn sinh hoạt khô/ngày đêm (tương đương khoảng 1.300 tấn rác thải sinh hoạt tươi) và 250 tấn rác thải công nghiệp thông thường/ngày; phát điện với công suất 26MW.

Ngoài ra, Dự án cũng bao gồm các hạng mục xây dựng xưởng sản xuất cấu kiện bê tông và gạch block công suất tận dụng xỉ 200 tấn/ngày; trạm biến áp 110kV; đường dây truyền tải điện 110kV; công trình trạm bơm, tuyến ống cấp nước thô...

